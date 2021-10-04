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Başkan Alkayış, saha çalışmalarını değerlendirdi

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, 2023 hedeflerine kararlıkla yürüdüklerini vurgulayarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

04 Ekim 2021 Pazartesi 14:07
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Başkan Alkayış, saha çalışmalarını değerlendirdi

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, 2023 hedeflerine kararlıkla yürüdüklerini vurgulayarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Özellikle son 4 ay içerisinde köylerde, beldelerde ve mahallelerde teşkilat olarak ciddi bir çalışma ortaya koyduklarını belirten Başkan Mustafa ALkayış, merkez ilçeye bağlı 135 köyde ve bu köylere bağlı mezraları tek tek gezdiklerini söyledi. Başkan Alkayış, “İl Başkanımız Mehmet Dağtekin, Milletvekillerimiz Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş’ın iştirakiyle merkez ilçemize bağlı 135 köyümüze ve bunlara bağlı bir kısım mezralarınıza programlar düzenledik. Bu çalışmalarımızda 7 il genel meclis üyemiz görev aldı ve programlarımızın güçlenmesinde ciddi katkı sağladı. Yine merkez ilçemize bağlı 33 tane mahallemiz var. 33 Mahallemizde özellikle esnaf ağırlıklı çalışmalarımızı yaptık bu çalışmalarımıza il başkanımız, milletvekillerimiz, Belediye Başkanımız Süleyman Kılıç ve belediye meclis üyelerimiz ciddi katkı sağladı. Adıyaman’daki belli başlı cadde ve sokakları programlayarak, AK Partimizin 19 yıllık iktidarı boyunca merkez ilçemizde yaptığı çalışmaların broşürünü esnaflarımıza dağıttık. Bu çalışmada pandeminin esnaflarımız üzerindeki etkilerini raporlayarak yol haritamızı belirledik. Bu çalışmalarımızda merkez ilçe yönetimimiz, il yönetimimiz, kadın ve gençlik kollarımız, il genel ve belediye meclis üyelerimizle birlikte mahalle başkanlarımız görev aldı. Eğitim-Öğretim sezonunun başlamasıyla beraber eğitim kurumlarına ziyaretlerde bulunduk. Milli eğitim müdürlüğümüz başta olmak üzere eğitimin tüm bileşenleri ile önümüzdeki süreç konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Pandemiden sonra eğitim-öğretimin yüz yüze başlaması ile beraber bu süreçte alınacak tedbirler ve izlenecek yol haritasını da birlikte görme imkanımız oldu. Kadın kollarımız, mahalle mahalle Adıyaman’ınızı planlayarak hemşehrimizin evlerine ziyaretlerini yapıyor. Gençlik kollarımız da özellikle üniversitemizin açılmasıyla beraber üniversite gençliğinin problemlerini, sorunlarını ve Üniversite gençliğinin bundan sonra daha iyi olanaklara, daha kaliteli imkanlara kavuşması için iyi bir gayret ortaya koydu. Gençlik kollarımız Adıyaman’ınıza gelen genç üniversiteli kardeşlerimizi havaalanında karşılamış ve sorunsuz bir üniversite eğitimi için gayret gösterdi. Yine gençlik kollarımız merkez ilçenin sınırları içerisinde ailemizi daha da büyütmek, yeni genç üyeler kazandırmak için üyelik standı kurdu. Bütün bu çalışmalarımızı elbette İl Başkanımız Mehmet Dağtekin’in koordinesinde yapıyoruz. İl başkanımızın ciddi katkısı, desteği ile bu çalışmaları biraz daha ileriye götürüyoruz. Bu çalışmalarımız ile sahanın her yerinde AK Parti olarak yer almaya, halkımızla sürekli bir araya gelmeye, sorunlarını dinlemeye ve geleceğimizi planlamaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkan’ımızın liderliğinde İnşallah 2023 hedeflerine kararlılıkla yürüyoruz” diye konuştu.

Kaynak: iha
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