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Başkan Alkayış muhtarlar ile sık sık bir araya geliyor

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, mahalle muhtarları ile bir araya gelmeyi sürdürüyor.

16 Mart 2022 Çarşamba 15:04
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Başkan Alkayış muhtarlar ile sık sık bir araya geliyor

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, mahalle muhtarları ile bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Adıyaman’da ki mahalle muhtarlarını ziyaret ederek, muhtarların beklentilerini ve sorunlarını dinleyen Başkan Mustafa Alkayış, ziyarete ilişkin açıklamada bulundu.

Başkan Mustafa Alkayış, “Demokrasinin temel taşı muhtarlarımız, mahallelerimizde vatandaşlarımızın nabzını en yakından tutarak ihtiyaçları ve sorunları anında yetkililere aktaran bir kurumumuzdur. Bu nedenle tüm muhtarlarımızla 7 gün 24 saat aralıksız irtibat halindeyiz. Gittiğimiz yerlerde, gittiğimiz köylerde ilk kapısını açtığımız kişiler muhtarlardır. AK Parti olarak da muhtarlarımız ile diyaloğumuz uzun süredir bu şekildedir. Temel değerlerimiz aynı. Söz konusu vatan, millet, milletimizin geleceği olduğu zaman aynı noktada aynı yerde her zaman için her daim buluşabiliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlara verdiği değeri biliyoruz. AK Partimiz, muhtarlarımızın önündeki engelleri kaldırmak, hizmet kalitelerini artırmak ve özlük haklarını geliştirmek için birçok icraat yapmıştır. Muhtarlarımızı hiç bir zaman yalnız bırakmadık bu konudaki şeffaf ve net tavrımızı da sürdüreceğiz. Merkez ilçemizde 33 tane mahalle muhtarımızı belli bir program dahilinde ziyaret etmeye devam edeceğiz. Muhtarlarımızın taleplerini ilgili kurumlara taşıyarak hizmetlerin takipçisi olacağız. AK Parti teşkilatı olarak bizleri samimi olarak misafir eden muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 16.03.2022 18:02
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