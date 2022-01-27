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Başkan Alkayış gündemi değerlendirdi

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, gündeme ilişkin açıklamada bulundu.

27 Ocak 2022 Perşembe 15:43
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Başkan Alkayış gündemi değerlendirdi

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, gündeme ilişkin açıklamada bulundu.

Başkan Mustafa Alkayış, Adıyaman’da etkisini gösteren kar yağışında kamu kurum ve kuruluşların koordineli bir şekilde çalıştıklarını ve krizin en iyi şekilde yönetildiğini kaydetti.

Gazeteci Sedef Kabaş’ın Cumhurbaşkanına yönelik hakaretini de değerlendiren Alkayış, "Yani her işte olduğu gibi her meslekte ve hayatımızın her alanında ne olursa olsun nezaketi, hoşgörüyü elden bırakmamak gerekiyor. İnsanları kutuplaştırıcı, hakaret edici, saldırgan bir üslup asla insani değerlerimize yakışmayan bir durumdur. Eğer siyaset yapıyorsanız siyasetinize, gazeteci iseniz gazeteciliğinize faydası yoktur. Elbette ki her insan farklı düşünecek, her insan bambaşka bir yaşam tarzını benimseyecek ama netice itibariyle hepimizi çevreleyen, sınırlayan hukuk kuralları vardır. Dolayısıyla bir eleştiri yaparken bunun sınırlarını korumamız lazım. Cumhurbaşkanımıza yapılan antidemokratik, ağıza alınmayacak lafları da bu şekilde değerlendirmek lazım. Ömrünü bu memlekete hizmete adamış, siyasetin getirdiği bütün engelleri azimle, kararlılıkla, milletimize güvenerek aşmış bir Cumhurbaşkanımız var. Devlet mekanizması içerisinde daha üst bir makam yoktur. Cumhurbaşkanlığı makamına bu üslupta bir hakaret kabul edilemez. O kelimeleri burada söylemek istemiyorum çünkü kişiliğime yakışmaz ve gerçekten doğru da değil. Bu üslubun elbetteki hukukta bir yaptırımı vardır. Çok açık söylüyorum ben Ak Parti Adıyaman merkez ilçe başkanıyım bir başka siyasi partinin genel başkanına asla bu üslupla hiçbir zaman yaklaşmam, yaklaşılmasını da hoş bulmuyorum. Herkesin siyasi özgürlüğü vardır ve bizler her zaman farklı fikirlere saygı gösteren bir toplumuz" şeklinde konuştu.

Parti çalışmalarına değinen Alkayış, ”AK Parti Türkiye’nin en teşkilatçı partisidir. Çünkü Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gerçekten teşkilat temelli çalışan ve bütün siyasi hayatı boyunca böyle devam etmiş ve buna da muvaffak olmuş bir devlet adamıdır. Bizler de Genel Merkezimizin belirlediği prensipler çerçevesinde çalışıyoruz. İl başkanımızın başkanlığında çalışmalarımızın tamamı Genel Merkez tarafından formatlanan içerikleri belirlenen ve yapılan bütün çalışmalarında günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık olarak Genel Merkezde raporluyoruz. Dolayısıyla biz İl Başkanımızın başkanlığında, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz, sandık yönetim kurulu üyelerimize kadar kocaman bir aileyiz ve gerçekten hepimiz komple uyumlu çalışarak birlikte davamızı daha öteye götürmenin gayreti içerisindeyiz. AK Parti olarak tüm gayretimiz milletimizin hissiyatının yönetime yansımasını sağlamaktır. Bu gayretimiz bu şekilde Rabbim izin verdiği müddetçe devam edecektir” dedi.

Kaynak: iha
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