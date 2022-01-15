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Başkan Alkayış, genel meclis üyeleri ile bir araya geldi

Merkez ilçe genel meclis üyeleri AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış başkanlığında bir araya geldi.

15 Ocak 2022 Cumartesi 12:48
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Başkan Alkayış, genel meclis üyeleri ile bir araya geldi

Merkez ilçe genel meclis üyeleri AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış başkanlığında bir araya geldi.

Parti binasında aylık il genel meclis toplantısı yapıldı. Merkezin il genel meclis üyeleri Zeynal Özbilgin, Osman Koyuncu, Hamza Özçelik, Abdurrahman Parlak, Şeyh Mehmet Kılınç, Orhan Tohumcu ve Fatih Olgun toplantıya katıldı.

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, yerel seçimlerde 7 il genel meclis üyesinin 7’sini AK Parti’nin kazandığını belirterek, il genel meclis üyelerinin 136 köye çok büyük bir sorumluluk ve gayretle hizmet ettiğini söyledi.

Başkan Alkayış, "Biz teşkilat olarak her ay il genel meclis üyelerimizle bir araya gelerek yapılan çalışmalar ve beklenen programları gözden geçiriyoruz. Ocak ayı değerlendirme toplantısında il genel meclis üyelerimizle birlikte 2021 yılını değerlendirdik ve 2022 yılında Adıyaman Merkez ilçemize bağlı köylerimizde yapılacak olan çalışmaları da birlikte gözden geçirdik.

Muhtarlarımız başta olmak üzere köylerimizdeki hemşerilerimizle tam bir diyalog içerisinde hizmet üretmeye çalışıyorlar. Başta yol ve içme suyu, kanalizasyon, sulama ve hayvan içme suyu, okul, cami vb. köyün ortak kullanım alanları, çocuk oyun parkları, köy meydan ve sokaklarının kilitli parke taşlarıyla kaplanması gibi hizmetleri çoğaltarak sayabiliriz. Bu manada köylerimizin, yıllardır alamadığı hizmetlere kavuşması bizleri ziyadesiyle memnun ederken buralarda yaşayan insanımızın da hayatını kolaylaştırıyor. Bizler merkezdeki köylerimizi, İl genel meclis üyesi arkadaşlarımızla bölgelerindeki köyleri tek tek dolaşarak vatandaşlarımızı ve muhtarlarımızı dinleyip gerekli notlarımızı alıyoruz. İl genel meclis üyelerimiz ciddi anlamda bir başarı grafiği ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile özellikle kent merkezindeki kamu hizmetinin köylerde de sürmesi için ciddi bir çaba var, ben bu yapılan bu çalışmaların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Teşkilat olarak bu çalışmaların takipçisiyiz. AK Parti Adıyaman Merkez İlçe teşkilatı olarak 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyor ve gerekli tüm gayreti gösteriyoruz. Bu konuda il genel meclis üyelerimiz de gerçekten halkımıza hizmet ederek ciddi bir çaba içerisindeler, yaptığımız çalışmaların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: iha
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