Galeriler Yazarlar
Adıyaman 22
parçalı az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.878,98
ALTIN
986,84
DOLAR
18,62
STERLİN
21,53
EURO
18,54

Başkan Alkayış, Cumhuriyet Bayramını kutladı

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayarak açıklamalarda bulundu.

28 Ekim 2022 Cuma 15:12
2 Okunma
Başkan Alkayış, Cumhuriyet Bayramını kutladı

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayarak açıklamalarda bulundu.

AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, aziz milletin kanıyla canıyla bütün zorlu şartlarda yılmadan yorulmadan ya istiklal ya ölüm diyerek, verdiği destansı mücadelenin eseri olarak bugün cumhuriyetin 99. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal söz konusu ise gerisi teferruattır diyerek, istiklal ve istikbal mücadelesi veren ecdadın kazandığı zaferlerle tarih sayfalarında ismini altın harflerle kazındığını söyleyen Başkan Alkayış, “Aziz milletimizin bağımsızlık iradesi ve azmi geçmişte hep var olmuştur ve var olmaya da devam edecektir.

99. Yıl önce kazanılan bu zafer, milletimizin bağımsız yaşama iradesinin en önemli göstergelerindendir. Şu an üzerinde yaşadığımız bu toprakların her bir karışı büyük mücadeleler verilerek bizlere emanet edilmiştir. Bu emanetin bugünkü bekçileri olarak bizlerde huzurun nimetini yaşarken, bu toprakları vatan kılmak için külfetini çekenlere saygı ve şükranlarımızı iletiyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlandığımız ülkemizde 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlerken ve gelişirken dünyada daha fazla söz sahibi olabilmek için dünyadaki gelişme ve değişmeleri iyi algılayıp tahlil etmemiz, bizi tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmaya ve bu değerleri yüceltmeye devam etmeliyiz.

Tarih boyunca milletimiz zorlu sınavlardan geçerek, bugünkü konumuna erişmiştir. Cumhuriyet tarihi boyunca sağlanan kazanımların devamlılığı için bu kadim coğrafyada hür ve bağımsız yaşamaya devam etmek için tarihimizi, bize bırakılan bu cennet vatanın nasıl mücadelelerle kazanıldığını nesilden nesile aktarmak hepimizin ortak sorumluluğu olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, kuruluşunda pay sahibi olan başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları vatan kılmak için ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi ve merhum gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum” diye konuştu.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı
Merinos’tan eğitime ve spora önemli destek
Merinos’tan eğitime ve spora önemli destek
Başkan Dağtekin, Cumhuriyet Bayramını kutladı
Başkan Dağtekin, Cumhuriyet Bayramını kutladı
Rektör Turgut’tan Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Rektör Turgut’tan Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Adıyaman’da miniklerin Cumhuriyet coşkusu
Adıyaman’da miniklerin Cumhuriyet coşkusu
Milletvekili Aydın’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Milletvekili Aydın’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı
PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı
‘Kendal’ zehir tacirlerinin korkulu rüyası oldu
‘Kendal’ zehir tacirlerinin korkulu rüyası oldu
Milliyetçi ve vatansever avukatlardan Baro Başkanı Doğan’a tepki
Milliyetçi ve vatansever avukatlardan Baro Başkanı Doğan’a tepki
Başkan Mahmut Fırat’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Başkan Mahmut Fırat’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Fatma Zehra’dan haber alınamıyor
Fatma Zehra’dan haber alınamıyor
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
ATSO, yeni dönemin ilk meclis toplantısını yaptı
ATSO, yeni dönemin ilk meclis toplantısını yaptı
Milletvekili Tutdere Cumhuriyet’in 99. yılını kutladı
Milletvekili Tutdere Cumhuriyet’in 99. yılını kutladı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Vali Mahmut Çuhadar’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Vali Mahmut Çuhadar’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Başkan Kılınç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı
Başkan Kılınç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı
Müdür Çelik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı
Müdür Çelik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı
Resim öğretmenleri kurumların duvarlarına çiziyor
Resim öğretmenleri kurumların duvarlarına çiziyor
Sağlıkçılar meme kanserine dikkat çekti
Sağlıkçılar meme kanserine dikkat çekti
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
Gazeteci Yılmaz Çoban Basın Kartını Aldı
Gazeteci Yılmaz Çoban Basın Kartını Aldı
Dernekler Müdürü Mehmet Oğuz’dan İGD’ye Ziyaret
Dernekler Müdürü Mehmet Oğuz’dan İGD’ye Ziyaret
Okul sporları bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Okul sporları bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Belediye konservatuarında güz dönemi kayıtları başladı
Belediye konservatuarında güz dönemi kayıtları başladı
İşitme Engelliler Futbol Takımı yeni sezona iddialı hazırlanıyor
İşitme Engelliler Futbol Takımı yeni sezona iddialı hazırlanıyor
Milletvekili Tutdere’den kıyılmış tütün açıklaması
Milletvekili Tutdere’den kıyılmış tütün açıklaması
Adıyaman’da beton mikseri devrildi: 1 ölü
Adıyaman’da beton mikseri devrildi: 1 ölü

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim