Başkan Alkayış, Adıyaman’ın il oluşunun yıl dönümünü kutladı

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Adıyaman’ın il oluşunun 67. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Mustafa Alkayış, farklı kültürlerin asırlardır kardeşçe bir arada yaşadığı kadim şehir Adıyaman’ın 1 Aralık 1954 tarihinde 6418 sayılı Kanunla Malatya’dan ayrılarak müstakil il haline geldiğini söyledi.

Başkan Alkayış, “Adıyaman, tarihin bilinen en eski yerleşim yerlerinden biridir. Adıyaman Palanlı Mağarasında yapılan incelemelerde kent tarihinin M.Ö. 40.000 yıllarına kadar uzandığı anlaşılmıştır.

Adıyaman’ımız, ekonomik ve sosyal yönüyle hızla ilerlemekte, kamunun ve özel sektörün yatırımları gelişerek ve büyüyerek yeni Türkiye yolunda yürümektedir. Yüzyıllar boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan ilimiz, yüzyıllardır Türk-Kürt, Alevi-Sünni, Müslüman-Hıristiyan ayrımı yapılmadan herkesin kardeşçe yaşadığı bir kent olmuştur. AK Partimiz döneminde büyük bir değişim yaşayan Adıyaman’ımız için, daha iyisini daha güzelini yapmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Adıyaman için geçmişten bu yana gayret eden, çalışan ve bu şehir için bir taş koyan herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bütün hemşerilerimize selam ve saygılarımı sunuyor, Adıyaman’ımızın il oluşunun 67. yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

iha