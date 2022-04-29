banner186
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 16
parçalı az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.430,55
ALTIN
905,97
DOLAR
14,85
STERLİN
18,69
EURO
15,68

Başkan Akbilek’ten, Ramazan Bayramı mesajı

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı (İGC), Mehmet Cihan Akbilek, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

29 Nisan 2022 Cuma 20:56
27 Okunma
Başkan Akbilek’ten, Ramazan Bayramı mesajı

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı (İGC), Mehmet Cihan Akbilek, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bütün İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladığını dile getiren Başkan Mehmet Cihan Akbilek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Başkan Akbilek mesajında, “Müslümanlar olarak on bir ayın sultanı olan ve aynı zamanda rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak nitelendirilen Ramazan ayından sonra bir Ramazan Bayramına daha kavuşmanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz.

Hem inancımızda hem de kültürümüzde önemli yeri bulunan bayramları anlamına uygun bir şekilde kutlamalıyız. Bunun için kırgınlıklara ve küskünlüklere son vermeli, yaşlılar, hastalar ve aile büyükleri ziyaret edilmelidir. Dünyanın birçok bölgesinde savaşların devam ettiği, mazlumlara yönelik baskı ve zulümlerin sürdüğü bir dönemde Ramazan Bayramını kutluyoruz. Tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını kutlarken, bayramın insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesini dilerim” diye konuştu.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 29.04.2022 23:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman’da, ‘Bayramınız kemerli olsun’ uygulaması
Adıyaman’da, ‘Bayramınız kemerli olsun’ uygulaması
Başkan Kılınç’tan 1 Mayıs mesajı
Başkan Kılınç’tan 1 Mayıs mesajı
Başkan Kılınç’tan bayram mesajı
Başkan Kılınç’tan bayram mesajı
Minik öğrencilerin bayram hediyeleri dağıtıldı
Minik öğrencilerin bayram hediyeleri dağıtıldı
Trafik polisinden örnek davranış
Trafik polisinden örnek davranış
Kar yağışından zarar gören üreticiye 7 milyon hibe
Kar yağışından zarar gören üreticiye 7 milyon hibe
Milletvekili Tutdere, esnafların sorunlarını dinledi
Milletvekili Tutdere, esnafların sorunlarını dinledi
Nesl-i Şahane Projesi tamamlandı
Nesl-i Şahane Projesi tamamlandı
İkra Koleji öğrencileri zimem defterini satın aldı
İkra Koleji öğrencileri zimem defterini satın aldı
Başkan Aydın: "Adıyaman’ın 273 projesi destek gördü"
Başkan Aydın: "Adıyaman’ın 273 projesi destek gördü"
Başkan Kılınç’tan bedensel engelli kadına bayram hediyesi
Başkan Kılınç’tan bedensel engelli kadına bayram hediyesi
Tedavisi tamamlanan dağ keçisi doğaya bırakıldı
Tedavisi tamamlanan dağ keçisi doğaya bırakıldı
Kısa film, fotoğraf ve resim yarışması tamamlandı
Kısa film, fotoğraf ve resim yarışması tamamlandı
Kahta Belediyesinden STK’lara iftar
Kahta Belediyesinden STK’lara iftar
Milletvekili Tutdere, muhtarlarla iftarda bir araya geldi
Milletvekili Tutdere, muhtarlarla iftarda bir araya geldi
Başkan Şahan: “Kuraklık çiftçiyi tedirgin ediyor”
Başkan Şahan: “Kuraklık çiftçiyi tedirgin ediyor”
Kamyonet direğe çarptı: 3 yaralı
Kamyonet direğe çarptı: 3 yaralı
Cami ve türbelerde bayram temizliği
Cami ve türbelerde bayram temizliği
Minik öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtılıyor
Minik öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtılıyor
Kuran kursu öğreticisi ve öğrencilerinden alkışlanacak davranış
Kuran kursu öğreticisi ve öğrencilerinden alkışlanacak davranış
Öğrencilere çevre bilinci aşılanıyor
Öğrencilere çevre bilinci aşılanıyor
Adıyaman Üniversitesinde bayramlaşma töreni yapıldı
Adıyaman Üniversitesinde bayramlaşma töreni yapıldı
Rektör Turgut’tan Kadir Gecesi mesajı
Rektör Turgut’tan Kadir Gecesi mesajı
Yarışmaya katılacak öğrenciler için kitaplar dağıtıldı
Yarışmaya katılacak öğrenciler için kitaplar dağıtıldı
Sevgi evlerindeki çocuklara bayram hediyesi
Sevgi evlerindeki çocuklara bayram hediyesi
İkamet yangınında ev kullanılamaz hale geldi
İkamet yangınında ev kullanılamaz hale geldi
Alacak verecek kavgasında yumruklar havada uçuştu
Alacak verecek kavgasında yumruklar havada uçuştu
Fayans deposundaki paletler alev alev yandı
Fayans deposundaki paletler alev alev yandı
Milletvekili Tutdere sorunları Bakan Kirişçi’ye aktardı
Milletvekili Tutdere sorunları Bakan Kirişçi’ye aktardı
Otomobil takla attı
Otomobil takla attı

banner192

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim