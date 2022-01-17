Başarılı öğrencilere ödülleri takdim edildi

Adıyaman’da düzenlenen ‘Genç Bilaller Ezan Okuma’ ve ‘Genç Hatipler Hutbe Okuma’ ile ‘Kuran Muhafızları Hafızlık’ yarışmalarında Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri dereceye girdi.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak düzenlenen yarışmalarda, ezan okuma kategorisinde Osman Ardıç, hutbe okuma kategorisinde Kadir Karayiğit il birincisi olurken hafızlık kategorisinde ise Esad Elhacci il üçüncüsü oldu.

Osman Ardıç, Ezan okuma kategorisinde Kahramanmaraş’ta, Kadir Karayiğit ise hutbe okuma kategorisinde Gaziantep’te düzenlenecek olan yarışmalarda Adıyaman’ı temsil edecek. Dereye giren öğrencileri tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, eğitim hayatlarında ve katılacakları üst düzey yarışmalarda başarılar diledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü makamında düzenlenen programda dereceye giren öğrencilere, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, tarafından ödülleri takdim edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen programa, Okul Müdürü Muzaffer Karataş, Okul Müdür Yardımcıları Ziyaeddin Aktaş, Mustafa Arı ve dereceye öğrenciler katıldı.

iha