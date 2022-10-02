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Banka güvenlik görevlisine saldıran 3 şahıs tutuklandı

Adıyaman’da bir bankanın güvenlik görevlisine silahla saldıran 3 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

02 Ekim 2022 Pazar 20:29
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Banka güvenlik görevlisine saldıran 3 şahıs tutuklandı

Adıyaman’da bir bankanın güvenlik görevlisine silahla saldıran 3 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, bir kaç gün önce Kap Camii Mahallesi’nde bulunan bir bankanın güvenlik görevlisi olan A.D., husumetli olduğu şahısların silahlı saldırısına uğramış ve vücuduna isabet aldığı 6 mermi sonucu yaralanarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Yaşanılan olay sonrası kayıplara karışan saldırganların peşine düşen polis ekipleri, çok sayıda adrese yaptığı operasyonda olayı gerçekleştiren M.K., Y.S. ve Ö.M. isimli şahıslar yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan 3 şahıs Adıyaman Adliyesine sevk edildi. 3 şahıs burada çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
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