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Bakır hırsızlığı şüphelileri bekçilerden kaçamadı

Adıyaman’da bir işletmenin önünde yer alan bakır kabloları çalmak isteyen 2 şüpheli şahıs, bekçiler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

18 Eylül 2022 Pazar 15:05
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Bakır hırsızlığı şüphelileri bekçilerden kaçamadı

Adıyaman’da bir işletmenin önünde yer alan bakır kabloları çalmak isteyen 2 şüpheli şahıs, bekçiler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde bulunan bir işletmenin önünde yer alan bakır kabloları almaya çalışan M.Ü. ve İ.T., isimli şahısları fark eden mahalle ve çarşı bekçileri şahısları yakaladı. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen ve bekçiler tarafından gözaltına alınan her iki şahıs, olay yerine çağrılan polis aracına bindirilerek ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Her iki şahsın tamamlanacak olan ifadelerinin ardından hırsızlık suçuyla adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
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