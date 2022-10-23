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Bakan Yardımcısı Dönmez, ASGEM’i inceledi

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezindeki atölyeleri gezdi.

23 Ekim 2022 Pazar 17:08
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Bakan Yardımcısı Dönmez, ASGEM’i inceledi

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezindeki atölyeleri gezdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez’e Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, OSB Başkanı Abdulkadir Çelenk, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz eşlik etti.

Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez’i ASGEM’de ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Nazım Kaynak ve Meclis Üyesi Fehmi Yılmaz karşıladı.

Atölyeleri tek tek gezen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, AR-GE faaliyetlerinin gerçekleştirildiği merkezin son durumu ile ilgili ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu’dan bilgiler aldı. Bakan Yardımcısı Dönmez, burada yürütülen faaliyetlere destek olacaklarını ifade etti.

ASGEM’de kursiyerlerin aldıkları eğitimlerle rahatlıkla iş bulabildiklerini ifade eden ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu, Bakan Yardımcısı Dönmez’e ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

İldeki sanayi tesislerinin kalifiye eleman sıkıntısını giderecek ve Adıyaman sanayisinin daha çok AR-GE ve innovasyona yönelmesini sağlayacak sanayi geliştirme merkezinde teknoloji transfer ofisi, laboratuvarlar, tekstil ve konfeksiyon alanına yönelik uygulama atölyeleri, eğitim salonları, toplantı salonları ve bilgisayar sınıfları yer alıyor.

Kaynak: iha
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