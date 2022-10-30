Bahçede görülen yılan yakalandı

Adıyaman’da bir kurumun bahçesinde görülen yılan itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Karapınar Mahallesi’nde bulunan Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü bahçesinde bulunan çalışanlar bir yılanın olduğunu fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yılan yakalandı. Her hangi bir yaralanması bulunmayan ve engerek olduğu tahmin edilen yılan bir kafese konularak kırsal bölgede itfaiye ekiplerince serbest bırakıldı.

iha