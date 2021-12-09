Bahçe Cafe’de Harfhane Geceleri Başladı

Her Çarşamba günleri Bahçe Cafe’de sahne alan Adıyaman’ın sevilen ses sanatçısı Dellal Metin ve Adıyaman Harfhane ekibi güzel bir gece yaşattı.

Harfhane ekibi Adıyaman, Malatya ezgileriyle başlayan müzik ziyafetine Ankara ve Konya oyun havaları eklenince halk, piste çıkıp çiftetelli oynadı ardından da halay çekti.

Sazlı sözlü devam eden gecede, halk müziğinin yanı sıra Şanlıurfa, Adıyaman yöresine ait türküler söylendi. Bahçe Cafe misafirleri yoğun ilgi gösterdiği sıra gecesinde iç Anadolu havası esti.

Çiftetelli oynayarak zaman zamanda halay çekerek sıra gecesine eşlik eden Adıyamanlılar unutulmaz gecede doyasıya eğlendi.

Gecede Bahçe Cafe sahibi Mehmet Ergül kendi ellerinde Adıyaman vazgeçilmez lezzeti olan Çiğköfteyi yaparak geceye katılan misafirlere ikram etti.