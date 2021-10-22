Babalar ve oğulları sabah namazında buluştu

Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında sabah namazında öğrenciler ve veliler buluştu.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin (SAV) dünyayı şereflendirdiği günün bulunduğu Mevlid-i Nebi Haftası sebebiyle etkinlik düzenlendi. Sabah namazında Ulu Cami’de buluştuk. Sabah namazına müteakiben, Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve şiirler seslendirildi. Programa çok sayıda öğrenci ve velisi katıldı.

Etkinlik sonrasında çorba ikramında bulunuldu.

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