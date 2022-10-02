Aysel Erdemoğlu Anadolu Fen Lisesi açıldı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Aysel Erdemoğlu Anadolu Fen Lisesi törenle açıldı.

Açılış törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Gaziantep Valisi Davut Gül, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Gaziantep’in Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Gaziantep Milletvekilleri Halil Mazıcıoğlu, Mehmet Erdoğan, Bayram Yılmazkaya, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, Erdemoğlu Ailesi, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kurum amirleri muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. 24 derslikli Aysel Erdemoğlu Anadolu Lisesi’nin açılış konuşmasını yapan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, “Şimdi biz babamızın açtığı yolda Besni ilçemizin her ihtiyacında ama her ihtiyacında var olduğumuzu gösterdik. Bundan sonra da imkanlarımız ortamında var olduğumuzu göstereceğiz. Bunu bilmenizi isterim, öncelikle bu okulumuzun Besni’mize hayırlı uğurlu olmasını diledikten sonra önümüzdeki yıl eğitimle ilgili 2 yıllık yüksekokulumuzu hayırlısı ile inşallah bitirip eğitim ve öğretim için hizmete açacağız. Burada rektörümüzden bir ricamız var, Türkiye’nin sanayisinin ara eleman sıkıntısı var. Bu 2 yıllık okulumuzda gerek makine gerek elektrik gerek elektronik gerek bilgisayar ve diğer konularda Besni ilçemizde hızlı bir şekilde açıp önümüzdeki sene Türkiye’nin ara eleman işinde bu bölümleri açarak hem Besni’mize öğrenci kazandırmasını rica ediyoruz hem de bu bölümlerin açılmasını rektörümüzden rica ediyoruz. Önümüzdeki yıl yani Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında Gaziantep’te 3, Adıyaman’da 1, Besni’mizde 1 ve Trabzon’da 1 okul olmak üzere toplam 6 okul yaparak ülkemize katkıda bulunacağız. Sanayi noktamıza gelirsek organize sanayimizi elektrik sorunları çabalara rağmen şuana kadar çözülmedi ama çözüm yolunda ilerlediğini biliyoruz. Ancak bunun hızlandırılarak hızlı bir şekilde Besni organize sanayide yüksek ödenen ücretlerin olması gereken seviyelere gelmesini hızlı bir şekilde bekliyoruz. Valimiz bu konu ile çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürüyor, biraz daha destek verirse daha çabuk olmasını rica ediyoruz. Çünkü şu anda organize sanayi bölgemizde Besni’mizden yaklaşık bin 350 kişi çalışmaktadır. Önümüzdeki yıl bu rakamların iki binleri geçeceğini söyleyebilirim ama asıl hedefimiz bunlar çözülüp, yeni organize sanayimiz yapıldıktan sonra Besni’mizde en az 5 bin kişinin istihdam edildiği bir organize sanayi olmasını istiyoruz” dedi.

Merinos Ormanlık alanı oluşturacaklarını da söyleyen Erdemoğlu, “Valimizin destekleriyle Merinos Fabrikası’nın arkasında 300 dönüm orman alanı bize yapmak için uğraşıyor, tahmin ediyorum birkaç aya kadar bitecek. Bittiği noktasında biz Besni’mize 300 dönümlük Besni Merinos Ormanı yapacağız. Bu konunun devamında Besni umutları içerisinde ne kadar orman yapılacak alan varsa hepsini değerlendirmeyi düşünüyoruz. Yeşil Besni diye bir proje başlatmıştık. Başladı, ondan sonra işler aksadı. Belediye başkanımızdan bunu tekrardan gündeme getirmesini, Besni’de 1 metre dahi olsa boş yere ağaç dikilmesine öncü olmasını özellikle rica ediyorum. Besni ve Gölbaşı ilçesi ile Oyratlı köyünde tarımla, kooperatifle uğraşan bayan arkadaşlarımızla dün bir görüşme yaptık. Köylünün, üreticinin ürününü alıp, işleyip tüketiciye kadar gelme durumunu üstlenme görevini hissettik. Çünkü burada köylülerimiz üretiyor ama alması gereken haklarını alamıyor. Üretici ile tüketici arasındaki fiyat makası başkalarında kalıyor. Şimdi biz ise bunu kooperatif kurarak ona öncü olarak aradaki kar marjını kendi çiftçimize verme hedefindeyiz. Bunu yapmaya başladığımız zaman herkes üretmeye ve kalkınmaya başvuracak. Çünkü son zamanlarda duyduğumuz, Besni’nin en güzel ve değerli olan şeyi dünyada bilinen şeyi peygamber üzümüdür, Besni üzümü olarak geçer. Son zamanlarda duyduğumuz kadarıyla Besni ilçemizde peygamber üzümü bağlarının yerine hurmaların dikildiğini duyduk. Onun için bizim sahip olduğumuz gelenekleri gelecek nesillere taşımak adına bu olaya da el atacağız. Bu konularda bize de maddi manevi ne düşüyorsa yapmaya da hazırız. Çiftçilerimizin ve üreticilerimizin hak ettiği değeri aradakileri kaldırarak aldığı ve kalkındığı bir yapıyı bununla paralel olarak esnaflarımızı doğal olarak bu ticari hacimle güçlendiği bir Besni’yi hayal ediyoruz. Bunu yapmak için de bize düşen her görevi yapmak için hazır olduğumuzu bilin isteriz. Bölgenin süper ilçesi olsun istiyoruz, tek gayemiz bu, başka gayemiz yok. Onun için saygıdeğer yengemin adına yaptırmış olduğumuz Aysel Erdemoğlu Anadolu Lisesi’nin Besni’mize, ülkemize, devletimize hayırlı olmasını diliyor, Erdemoğlu Ailesi adına hepinize hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, “İnsanı insan yapan iki değerli eser eğitim ve dini tesisler, Erdemoğlu Ailesi’ni canı gönülden tebrik ediyorum. Cömert insan Allah’a yakın olan insandır, cennete yakın olan insandır, halka yakın olan insandır. Erdemoğlu Ailesi bunu temsil ediyor. Yani doğandan mezara kadar herkese hitap eden eserleriyle gerek Besni’mize, gerek ilimize ve ülkemize kıymetli bir değer iyi ki varsınız, iyi ki buradasınız iyi ki ülkemiz sizin gibi güzel bir aileye mensup sizleri saygıyla ve hürmetle selamlıyorum Allah sizden razı olsun Allah eksikliğinizi vermesin” diye konuştu.

Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, "Gurbette bütün Besnililer akrabadır. Aramızda kan bağı olmasa bile hep birbirimizi akraba olarak görürüz. Bende kan bağım değil ama kendilerini akrabam olarak hissettiğim için büyük onur ve gurur duyuyorum” sözlerini kullandı.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ise, “Eğitimin zorlu geçtiği bir süreçte her zaman bizi gururlandıran Erdemoğlu ailesinin Besni’mize böyle kıymetli bir eser kazandırması bir kez daha bizi gururlandırmıştır. Gerçekten Anadolu’nun bütün kentlerine değer katan yapmış oldukları yatırımlarla gençlerimize iş imkanı sağlayan büyük istihdam imkanları oluşturan ailemize hemşerilerimize Erdemoğlu Holdingin başkanlarına yönetim kuruluna ne kadar teşekkür etsek azdır. Bir Adıyamanlı olarak Erdemoğlu ailesiyle gurur duyuyoruz onur duyuyoruz. İyi ki hemşerilerimizsiniz, iyi ki böyle kıymetli ailemiz var. Aysel Hanımefendi adına yapılan bu güzel okulda bu güzel eserde inşallah Atatürk ilke ve devrimlerine inanan Cumhuriyet’e sadık vatanına milletine bağlı çalışkan liyakatli gençler yetişecektir. Biz şuna inanıyoruz gençliği olmayan yetişmiş kadroları olmayan toplumların geleceği olmayacaktır. Bu nedenle bu anlayışla her fırsatta eğitim kurumları kazandıran Adıyaman’ıma Besni’mize eğitim kurumları kazandıran Erdemoğlu ailesine tekrar teşekkür ediyoruz. Bu lisemizin Besni’mize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. İnşallah bu yatırımların devamı gelecektir. Bu ilin milletvekilli olarak Adıyaman’a ve Besni’ye çağrı yapmak istiyorum. Erdemoğlu çalışıyor bu eserleri bize kazandırıyor ancak bizlerinde bu eserlere sahip çıkmamız lazım bu eserleri geliştirmemiz lazım bu şekilde olursak daha çok büyüyeceğiz daha çok kalkınacağız” dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül konuşmasında, “Özellikle İbrahim beyi dinlerken o heyecanı herkes hissetti. Zenginlikle varlıklı olmak arasında temel fark şu. Bankanızda paranız varsa gayrimenkulünüz varsa varlıklı insanlarsınız. Ama bunu paylaşıyorsanız zenginsiniz. Biz şahidiz Erdemoğlu Ailesi gerçekten varlıklarını paylaşan bir aile ben kendilerine teşekkür ediyorum. Besni için yaptıklarını görüyoruz. Gaziantep’te de yaptıklarını biliyoruz yaşıyoruz millet için devlet için ihtiyaç olan her konuda imkanlar ölçüsünde ellerini uzatıyorlar. Bu açıdan Gaziantep’te olmaları da bizim için bir şans. Özellikle hem kendi adlarına hem hanımefendi adlarına yapıyorlar. Bugün yapılan bu okulda gençlerimiz inanıyorum ki yeni Erdemoğulları olacak, yeni Besnililer olacaklar, Türkiye’yi daha ileriye taşıyacaklar. Bu vesileyle ben kendilerine, bugün yalnız bırakmayan dostlarına ve Besnililere teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise, “Bende bu güzel günde hayırlı eserin açılışında aranızda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirerek sözlerime başlıyor hepiniz saygı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Öyle bir aile ki temelleri çok sağlam kurulmuş. Erdemliliğin prensiplerini yazan bir babaya sahipler, mekanı cennet derecesi Ali olsun. Böyle güzel evlatlar yetiştirmiş ve bu evlatlar bugün Besni’mizin Adıyaman’ımızın, Gaziantep’imizi birçok konuda sırtlamış özellikle eğitim yatırımları konusunda elini taşın altına koymuşlar ve bundan sonrada koymaya devam edecekler. Ne mutlu onlara ki kazandıklarını paylaşmayı biliyorlar. Bu erdemliliğe sahipler, soyadlarıyla müsemma. Bu güzel eserin ilimize Besni’mize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Buradan güzel evlatlarımız bu memleketi daha ileriye taşıyacak. İnşallah kasım ayındaki törende 300 dönümlük alana birlikte ağaç dikeceğiz. Besni’mizin organize sanayisinin gelişmesi konusunda büyük bir adım attık. 3000 dönümlük alan şuanda organize sanayi alanı olarak tahsisi tamamlanmış, bürokratik işlemler hızla devam etmektedir. 300 dönüm alanlık bir eklenti organize sanayi bölgesi alanı İbrahim Bey’in istediği istihdamı inşallah oluşturacaktır. Diğer bir konu Besni’nin yeşillendirilmesi gerek bu konuda biz, gerek Kaymakam’ımız hepsini yerine getiririz. Bundan sonrada getirmeye devam edeceğiz. Yeter ki onlar bu yardımlarını devam ettirsinler ki devam ettireceklerdir bundan eminiz. Onlar yaptıkça biz yollarını açacağız bu böyle devam edecek inşallah. Ben bu güzel okulumuzun temelinden bitimine kadar emeği geçen işçisinden amelesine, projesini çizen mühendisine katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum ve ismi burada yaşayacak Aysel Hanımefendiye sağlıklı, sıhhatli bir yaşam diliyorum. Bu yatırımlara Erdemoğlu ailesi bizi alıştırdı. Geçen sene fen lisesini açtık bu sene Anadolu lisesini açıyoruz. Gelecek sene Besni yüksekokulunu ve Adıyaman’da 2 okulu aynı arazide açacağız. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tür yatırımların devamını diliyorum Besni’mize Adıyaman’ıma ve ülkemize bu tür hayırsever iş adamları rabbim nasip etsin” diye konuştu.

Konuşmaların okulun açılışı yapılarak, okul gezildi.

iha