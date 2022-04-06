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Aydın, Sağlık Bakanı Koca ile görüştü

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yla biraraya geldi.

06 Nisan 2022 Çarşamba 08:56
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Aydın, Sağlık Bakanı Koca ile görüştü

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yla biraraya geldi.

Ahmet Aydın’ın, Bakan Koca’yı ziyaretinde Adıyaman’da devam eden sağlık yatırımlarını ve yapılacak olan yatırımlar konuşuldu.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Ahmet Aydın, “Adıyaman ve ilçelerimiz genelinde sağlık alanında son yıllarda yapılan yatırımlar tarihte görülmemiş bir şekilde katlanarak sürmektedir. Adıyaman özellikle sağlık alanında son yirmi yılda yapılan yatırımlarla her geçen gün bölgesinde gıpta ile bakılan bir noktada olmaya devam etmektedir.

AK Parti iktidarı ile ilimizde yapılan devasa sağlık hizmetleri yatırımları bütün hemşehrilerimizin takdirini kazanmaktadır. Hamdolsun hastanesiz ilçemiz kalmamıştır. Her ilçemizde modern donanımıyla ve insan kaynağı ile vatandaşlarımıza hizmet veren hastanelerimizin yanında, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve sağlıklı hayat merkezleri ile sağlık alanında hükümetimizin yaptıkları her geçen gün artarak devam etmektedir.

2002’de, ambulans sayımız 3, istasyon sayımız 1, yatak sayımız 560, toplam sağlık persoenli sayımız 1.921 idi. Bugün, şükürler olsun ambulans sayımız 57, istasyon sayımız 37, yatak sayımız 1.435, toplam sağlık persoenli sayımız 7.484’dür.

İlimize sağlık alanında önemli eserler kazandırdık, kazandırmaya da evvel Allah’ın izniyle devam edeceğiz. Bu manada bugün, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’yı ziyaret ederek Adıyaman’da devam eden sağlık yatırımlarını ve yapılacak olan yatırımları tekrar ele alma fırsatımız oldu. Adıyaman ve ilçelerinin sağlık yatırımları ile ilgili tüm proje ve yatırımlarının tamamlanması için her türlü çalışmayı, gayreti ve takiplerimiz sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

Aydın, devam eden projeler ile ilgili yaptığı açıklamada ise, “300 Yataklı Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi inşaatı devam etmektdir. 150 Yataklı Devlet Hastanesi proje işi tamamlanmıştır ve yapım işi içinde takiplerimiz devam etmektedir. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk İzlem Merkezi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne dahil edilmiş olup projelendirme çalışmaları başlatılmıştır. Merkez Petrol Mahallesi Ortak Sağlık Güvenlik Birimi+Umke Birimi Ve Deposu + Sağlık Müdürlüğü Deposu+Garaj + Soğuk Zincir Aşı Deposu Yapılması İşi inşaatı devam etmektedir. Merkez Fatih Mahallesi 5-6 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi inşaatı devam etmektedir. Kahta İlçesi Fırat Mahallesi Sağlıklı Hayat Merkezi + 9 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi + 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapım İşi inşaatı devam etmektedir. Gerger İlçesi Kelaşan Mahallesi 5-6 Hekimlik ASM+TSM+ Lojmanı + Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu inşaatı devam etmektedir. Çelikhan 35 Yataklı Devlet Hastanesi + 20 Daireli Personel Lojmanı, sözleşmesi imzalanarak tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Bu çercevede desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya, milletvekili arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: iha
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