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ATSO yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirerek aralarında görev dağılımı yaptı.

12 Ekim 2022 Çarşamba 15:13
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ATSO yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirerek aralarında görev dağılımı yaptı.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen seçimle birlikte Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen İrfan Torunoğlu, yönetimiyle ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu başkanlığında yapılan toplantıya, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Eroğlu, Abdurrahman Şan, Ahmet Genç, Cengiz Yalçın, Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Hacı Dikmen, İsmet Atay, Mahmut Arslan, Nazım Serdar Kaynak, Şerif Yıldırım katıldı.

Toplantıda, ayrıca görev dağılımı da gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmede, Mahmut Arslan ve Hacı Dikmen Başkan Yardımcılığı görevine getirilirken, Abdurrahman Şan da yeni yönetimde sayman üye olarak görev aldı.

Verilen güvene layık olmaya çalışmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade eden ATSO Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu, “Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu olarak bugün ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Öncelikle daha önceki dönemlerde Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasının yönetiminde Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanı olarak görev yapmış olan tüm büyüklerimizi minnetle anmak isteriz. İnşallah bizi bu makamlara layık görenlere karşı mahcup olmayacağız. Üyelerimizin takdiri ile çok çalışma arzusu içinde olan bir yönetim kurulu göreve gelmiştir. Önümüzdeki günlerde karşımıza çıkan tüm fırsatları yakalayarak bölgemiz adına bunların takipçisi olacağız. Tüm sivil toplum kuruluşları ile aktif bir şekilde ve uzlaşma içinde Adıyaman için yararlı işler yapmak üzere yola çıktık ve güzel işlere birlikte imza atacağımıza inanıyoruz. Amacımız, Adıyaman’a hizmet etmek. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza edip, güçlendirerek Adıyaman’ımıza daha verimli çalışmalar sunmaya çalışacağız. Biz güçlü ve geniş bir aileyiz. Bu güzel şehrimizi layık olduğu yere taşımak adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Kaynak: iha
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