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ATSO yönetimi, Vali Çuhadar ve Başkan Kılınç ile bir araya geldi

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu ve beaberindeki yönetim kurulu üyeleri, Vali Mahmut Çuhadar ile Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı makamında ziyaret etti.

24 Ekim 2022 Pazartesi 16:42
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ATSO yönetimi, Vali Çuhadar ve Başkan Kılınç ile bir araya geldi

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu ve beaberindeki yönetim kurulu üyeleri, Vali Mahmut Çuhadar ile Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı makamında ziyaret etti.

Vali Mahmut Çuhadar ile Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı ziyaret eden ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu’na, ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Eroğlu, İsmet Atay, Abdurrahman Şan, Ahmet Genç, Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Nazım Serdar Kaynak, Genel Sekreter Ahmet Çakır ve meclis üyeleri eşlik etti.

ATSO yönetim kurulu ilk olarak Vali Mahmut Çuhadar’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu, yönetim kurulu olarak yeni dönemde ATSO gibi saygın bir kurumu başarıyla temsil etmek için daha çok çaba sarf edeceklerini söyledi.

Ziyarette Vali Mahmut Çuhadar, Ticaret ve Sanayi Odasının Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu’nu ve yeni yönetimi tebrik ederek, başarılar diledi.

İrfan Torunoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı makamında ziyaret etti.

Torunoğlu’nu ve yeni yönetimini kutlayan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Ziyarette ATSO’nun koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren ASGEM’in işlerliğinin arttırılması konusunda fikir alışverişinde bulunulurken coğrafi işaretli ürün ve markalaşma konusunda belediye ve ATSO’nun işbirliğiyle çalışmalar yürütülmesi konuşuldu.

Kaynak: iha
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