banner186
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 33°
az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1385.61
ALTIN
492.17
DOLAR
8.6267
STERLİN
11.7928
EURO
10.1302

ATSO üyelerine dijitalleşme desteği

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine dijitalleşme yolunda ihtiyaç duydukları desteklerin sunulacağı E-dönüşüm ve E-bilişim protokol anlaşması imzaladı.

21 Eylül 2021 Salı 17:12
3 Okunma
ATSO üyelerine dijitalleşme desteği

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine dijitalleşme yolunda ihtiyaç duydukları desteklerin sunulacağı E-dönüşüm ve E-bilişim protokol anlaşması imzaladı.

ATSO ile özel bir bilişim hizmetleri arasında oda üyelerine yönelik protokol anlaşması imzalandı. İmzalanan bu protokol ile bilişim firması, ATSO üyelerine E-dönüşüm ve E-Bilişim, danışmanlık ve proje süreçleri ile ilgili yüzde 25 oranında indirimli danışmanlık hizmeti verecek.

İmza protokolünü ATSO Başkanı Mustafa Uslu ve bilişim firması yetkilisi imzaladı.

İmza protokolü hakkında konuşan ATSO Başkanı Mustafa Uslu, protokolün hayırlı olmasını dileyerek oda olarak dijitalleşme çağının gerekliliğine ayak uydurduklarını ve ATSO üyelerini bu yönde teşvik ettiklerini ifade etti.

Protokol kapsamında E-dönüşüm olarak E-imza, E-arşiv, E-fatura, E-irsaliye, E-mutabakat, E-defter, E-bilet, E-SMM, E-MM, KEP oranında yüzde 25, danışmanlık olarak KVKK, KOSGEB, Yatırım teşvik, ISO belgelendirme, AB projeleri, ithalat işlemleri, İhracat işlemleri, kırsal kalkınma projeleri, marka tescil işlemleri oranında yüzde 20, E-bilişim olarak Web sitesi, domain-hosting, sosyal medya yönetimi, fırewall yönetimi, veri kurtarma olarak yüzde 25 oranında indirim uygulanacak.

Kaynak: iha
Anahtar Kelimeler:
ATSO üyelerine Dijitalleşme Desteği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman AK Parti danışma meclisi toplantısı gerçekleştirildi
Adıyaman AK Parti danışma meclisi toplantısı gerçekleştirildi
Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
Hafif ticari araç ile çarpışan otomobil bahçeye duvarına çarparak durabildi
Hafif ticari araç ile çarpışan otomobil bahçeye duvarına çarparak durabildi
İcra yoluyla alınan bebeğini göremeyen anne yardım istiyor
İcra yoluyla alınan bebeğini göremeyen anne yardım istiyor
Milletvekili Tutdere: “Samsatlılar artık demir parçasında yaşamak istemiyor”
Milletvekili Tutdere: “Samsatlılar artık demir parçasında yaşamak istemiyor”
Kazaların meydana geldiği kavşakta sinyalizasyon kuruluyor
Kazaların meydana geldiği kavşakta sinyalizasyon kuruluyor
Yapılandırmada sona yaklaşılıyor
Yapılandırmada sona yaklaşılıyor
Adıyaman, 81 ilden 81 öğrenciyi ağırladı
Adıyaman, 81 ilden 81 öğrenciyi ağırladı
Silah kaçakçılığına geçit yok
Silah kaçakçılığına geçit yok
Şüpheli araçtan uyuşturucu ele geçirildi
Şüpheli araçtan uyuşturucu ele geçirildi
Adıyaman’da belediye otobüs saatleri değişti
Adıyaman’da belediye otobüs saatleri değişti
Adıyaman’da, 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
Adıyaman’da, 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
Besni ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
Besni ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
Gölbaşı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
Gölbaşı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
İl protokolünden şehit ve gaziler derneğine ziyaret
İl protokolünden şehit ve gaziler derneğine ziyaret
Adıyaman Barosunda Bilal Doğan dönemi başladı
Adıyaman Barosunda Bilal Doğan dönemi başladı
Sulama kanalına düşen eşek kurtarıldı
Sulama kanalına düşen eşek kurtarıldı
Başkan Erdengi, Gaziler Gününü kutladı
Başkan Erdengi, Gaziler Gününü kutladı
Çelik’in 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
Çelik’in 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
Mahalle sakinleri kazaların meydana geldiği kavşağa sinyalizasyon istiyor
Mahalle sakinleri kazaların meydana geldiği kavşağa sinyalizasyon istiyor
Vali Mahmut Çuhadar’ın ‘19 Eylül Gaziler Günü’ mesajı
Vali Mahmut Çuhadar’ın ‘19 Eylül Gaziler Günü’ mesajı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Öğrencilere trafik eğitimi verildi
Öğrencilere trafik eğitimi verildi
AK Parti’den Adnan Menderes’in idam edilişiyle ilgili açıklama
AK Parti’den Adnan Menderes’in idam edilişiyle ilgili açıklama
Üzerine mermer parçası düşen işçi hayatını kaybetti
Üzerine mermer parçası düşen işçi hayatını kaybetti
Başkan Uslu: “Pandemide kaynaklarımızı üyelerimiz için kullandık”
Başkan Uslu: “Pandemide kaynaklarımızı üyelerimiz için kullandık”
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
AK Parti heyeti köy grup yollarında incelemelerde bulundu
AK Parti heyeti köy grup yollarında incelemelerde bulundu
Otomobil motosiklete çarpıp kaçtı: 1 yaralı
Otomobil motosiklete çarpıp kaçtı: 1 yaralı
Milletvekili Tutdere, sanayi esnafıyla bir araya geldi
Milletvekili Tutdere, sanayi esnafıyla bir araya geldi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim