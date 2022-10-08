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ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket oldu

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) meclis başkanlığı seçiminde Abdulgani Bereket başkan seçildi.

08 Ekim 2022 Cumartesi 19:02
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ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket oldu

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) meclis başkanlığı seçiminde Abdulgani Bereket başkan seçildi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim kurulu üyeleri, disiplin ve genel kurul delegelerinin seçiminin ardından meclis başkanlığı seçimi yapıldı.

ATSO meclisi, başkanlık seçimleri sonrasında meclisin en yaşlı üyesi sıfatıyla Ali Günebir’in başkanlığında toplandı. Ali Günebir’in açılış konuşması sonrasında seçimlere geçildi.

Meclis başkanlığı için Abdulgani Bereket tek aday olarak seçime girdi. 45 meclis üyesinin 32’sinin oy kullandığı seçimlerde Abdulgani Bereket 32 oyla Meclis Başkanlığına seçildi. Abdulgani Bereket’in listesinde yer alan Fatin Rüştü Bereket ve Dilvin Toprak meclis başkan yardımcılığına, Hasan Erdal Toprak ise katip üyeliğe seçildi.

Seçim sonrası değerlendirmede bulunan Abdulgani Bereket, kendisine gösterilen teveccühten dolayı teşekkür ederek, “Gerçekten yorucu bir seçim dönemi geçirdik. İnşallah hayırlara vesile olur. Başta Yönetim Kurulu Başkanımızı, yönetim kurulu üyelerimizi, TOBB delegelerimizi, disiplin kurulu üyelerimizi seçilen bütün arkadaşlarımızı canı gönülden kutluyorum. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Etkin bir meclis istiyoruz. İnşallah özellikle devamsızlık konusunda dikkatli olmalarını istiyoruz. Şehrimizin çok ihtiyacı var. Ticaret ve Sanayi Odası gerçekten çok önemli bir kurum. Meclis üyeleri katılımcı, çoğulcu ve istekli olsunlar istiyorum ki bu heyecanı istiyorum. İnşallah çok keyifli bir meclis geçireceğiz. Bu şehrin bizden istekleri çok fazla. Dolayısıyla bizim çok daha fazla çalışmamız gerekiyor” dedi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu ise Yönetim Kurulu ve meclis olarak uyumlu bir şekilde çalışacaklarını ifade ederek yeni seçilen meclis divanına başarılar diledi.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 08.10.2022 19:34
Anahtar Kelimeler:
Abdulgani BereketAdıyaman Ticaret Ve Sanayi Odası (ATSO)
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