Atmaca yöntemiyle güvercin yakalayan şahıslar ekiplerden kaçamadı

Adıyaman’da atmaca kullanarak güvercin yakalayan iki şahıs, ekiplerce yakalanarak para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekipleri ile Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kent merkezine yakın bir bölgede yaptıkları denetimler çerçevesinde yabancı uyruklu iki şahsın atmaca ile güvercin yakaladıkları tespit edildi. Harekete geçerek şahısların yanına giden ekipler, şahıslar hakkında 4915 Kara Avcılığı kanunu çerçevesinde haklarında işlem yapıldı. Ekipler aynı zamanda atmacayla yakalanan ve daha sonra bir kutuya konulan 8 adet güvercini tekrardan serbest bırakırken atmacayı da kırsal alanda doğaya serbest bırakmak üzere el koydu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

iha