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Atatürk Barajı, jandarma asayiş botuyla daha güvenli

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Atatürk Barajının Adıyaman kıyı şeridinde kullanılması için İl Jandarma Komutanlığı emrine gönderdiği asayiş botu ile gölet ve kıyılar daha güvenli hale geldi.

04 Haziran 2022 Cumartesi 15:54
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Atatürk Barajı, jandarma asayiş botuyla daha güvenli

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Atatürk Barajının Adıyaman kıyı şeridinde kullanılması için İl Jandarma Komutanlığı emrine gönderdiği asayiş botu ile gölet ve kıyılar daha güvenli hale geldi.

Gerger ilçesinden Adıyaman merkeze kadar olan ve baraj göletinin büyük kısmının Adıyaman mülki idaresinde yer aldığı alanda, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına gönderilen asayiş botu görev yapacak. Baraj göletinde meydana gelebilecek olaylar ve denetimde hızlı ve etkin rol oynayacak olan asayiş botu, saatte 75 kilometre hız yapabilirken, bir seferlik yakıt ile yaklaşık 10 saat su yüzeyinde seyredebiliyor.

Jandarma ekipleri kaçak su ürünleri avcılığı, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve iç sularda meydana gelebilecek kaçakçılık olaylarına müdahale ederken, botta bulunan uzaktan kumandalı insansız cankurtaran aracı (İCA) ile boğulma vakalarına müdahale edilebilecek. Suya atılan uzaktan kumandalı insansız cankurtaran aracı boğulma tehlikesi geçiren kişinin yanına gönderilerek, bu kişinin cankurtarana tutunarak kıyıya veya bota gelmesi sağlanıyor.

İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Burçin Hotur, asayiş botunun teknik özellikleri ve görev alanıyla ilgili şu bilgileri verdi.

“Atatürk Baraj Gölü üzerinde meydana gelebilecek olaylara müdahalede hızlı ve etkin bir rol üstlenmektedir. Örneğin, usulsüz ve kaçak su ürünleri avcılığı, kültür ve tabiat varlıklarının korunması, iç sularda meydana gelebilecek kaçakçılık olaylarına müdahalede kolaylık sağlamaktadır.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı envanterine 22 Nisan 2022 tarihinde giren Asbot KN-35 sınıfı bot 10,2 metre uzunluğa, 3,2 metre genişliğe ve 5200 kilogram ağırlığa sahip olup, su üzerinde 40 knot yani 75 kilometre hıza ulaşabilmekte, bir seferlik yakıt ikmali ile yaklaşık 10 saat seyir imkanı sağlamaktadır.

Bilindiği üzere 1 Nisan-30 haziran tarihleri arasında av yasağı dönemi bulunmakta, bu yasak döneminde Atatürk Bara Gölü üzerinde yapılan yasa dışı avlanmayı engellemiş ve kaçakçılık olaylarına jandarma asayiş botu ile daha hızlı ve etkin bir şekilde müdahale imkanı sağlamıştır. Jandarma asayiş ekiplerimiz ile jandarma asayiş bot ekiplerimizin koordineli bir şekilde çalışma neticesinde Atatürk Baraj Gölümüz üzerinde suç ve suç unsurlarına imkan tanınmamış olacaktır.”

Kaynak: iha
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