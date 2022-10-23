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Atatürk Baraj Gölü Fenerbahçe’nin ikinci adresi haline geldi

Türkiye’nin durgun su parkurlarıyla ünlü Atatürk Baraj Gölündeki Gazihan Dede Su Sporları Merkezi, Fenerbahçe kürek sporcularının adeta ikinci adresi haline geldi.

23 Ekim 2022 Pazar 17:06
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Atatürk Baraj Gölü Fenerbahçe’nin ikinci adresi haline geldi

Türkiye’nin durgun su parkurlarıyla ünlü Atatürk Baraj Gölündeki Gazihan Dede Su Sporları Merkezi, Fenerbahçe kürek sporcularının adeta ikinci adresi haline geldi.

Adıyaman’da düzenlenen Milli Takım Güç Geliştirme Kampını Atatürk Baraj Gölünde bulunan Gazihan Dede Su Sporları Merkezinde yapan Fenerbahçe Kürek Takımı yeniden geldiği merkezde 10 gün kamp yaparak Milli Takım seçmelerine hazırlanacak. Adıyaman’da muhteşem bir tesiste ve gölde kamp yaptıklarını belirten Fenerbahçe Kürek Takımı Antrenörü Celalettin Güneştan, “Türkiye’nin en iyi parkuru ve Atatürk Barajının eşsiz güzellikteki koylarına sahip Gazihan Dede Su Sporları merkezinde sporcularımızla birlikte 10 gün milli takım hazırlık kampı yapacağız. Fenerbahçe Kürek Takımı olarak Adıyaman’da Genç Erkekler ve Büyük Erkekler kategorisinde 22 sporcumuz 3 antrenörümüzle birlikte 1-4 Aralık tarihlerinde yapılacak olan Türkiye Milli Takım Kampına hazırlanıyor. Burası gerçekten bu mevsimde bulabileceğimiz en iyi durgun su parkuruna sahip. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz burada bizlere inanılmaz bir şekilde ev sahipliği yapıyor. Kürek Tesislerini bizlere açarak tüm imkanlarının seferber eden Gençlik ve Spor İl Müdürü İl Müdürümüz Fikret Keleş’e teşekkür ederim. Adıyaman bizim ikinci evimiz gibi oldu. Burada çok mutluyuz” dedi.

Adıyaman’ın Kürek Sporunda Türkiye’deki marka kentler arasına önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Kasım ayının sonunda Dünya Kürek Maraton yarışlarına ev sahipliği yapacaklarını belirtti. Müdür Keleş “Üç tarafı sularla çevrili Adıyaman, sahip olduğu Gazihan Dede Su Sporları Merkezinde milli sporcuların yanı sıra başta Fenerbahçe kürek takımı sporcuları olmak üzere Türkiye’nin en büyük kürek takımlarını ve sporcularını misafir ediyor. Senenin 12 ayı durgun su potansiyeli ve harika parkurlara sahip olan Atatürk Baraj Gölü gelecekte mutlaka çok büyük organizasyonlara ve Dünya şampiyonalarına ev sahipliği yapacak bir potansiyele sahiptir. Havaların soğuması ve rüzgar nedeniyle Türkiye’nin bir çok yerinde durgun su potansiyeli bulmak çok zor. Kürek sporunda rüzgar ve durgun su çok önemlidir. İşte bu özelliklerde en iyi parkurlar Gölbaşı Gölü ve Adıyaman’da ki Gazihan Dede su sporları merkezinde mevcut. Biz de bu imkanları ülkemizin en büyük takımlarının hizmetine sunuyoruz. Gelsinler senenin 12 ayı burada hem kamp yapsınlar hem de büyük yarışlara hazırlansınlar diyoruz. Şu anda Fenerbahçe Kürek Takımı, Adıyaman’da milli takım kampına hazırlanıyor. Adıyaman Kürek Takımı sporcularımızda Fenerbahçeli sporcularla birlikte suya inerek antrenman yapıyor. Böylece bizim sporcularımızın da moral ve motivasyonları artıyor. Gelecekte büyük takımlarda kürek çekerek milli olabilmek için azimle ve hayretle çalışıyorlar. Kasım ayının sonunda Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan Dünya Kürek Maratonu için Adıyaman’da çalışmalar hızla devam ediyor. Dünyanın birçok ülkesinden gelecek olan kürek sporcuları Besni ilçesi Kızılin mevkiinde binlerce yıllık tarih ile iç içe olan parkurlarımızda büyük bir organizasyonda kürek çekerek şampiyonluk için mücadele edecek. İlimiz şu anda Türkiye’nin en önemli kürek sporu merkezi haline gelmiştir. Gelecekte daha büyük organizasyonlar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Kaynak: iha
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