Araştırmacı/Yazar Enes Osman Aba Tingader Basın Sözcülüğüne Atandı

Atama ile ilgili konuşan TİNGADER Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Enes Osman ABA:

‘’TİNGADER: Türkiye’nin vicdanı sağduyusu ve US’u olacak ve ülkemizin gelecek projeksiyonuna katkı sunacaktır. Medeniyetimizin mazi ile ati arasındaki sinerjisinde TİNGADER ailesi olarak üzerimize düşen tarihi risaletin bilincindeyiz. Bu bilinç ve şuurla Büyük Türkiye için elimizi taşın altına sokacak ve değerler bakiyemizi tüm dünyaya ulaştırmaya çalıştıracağız. Bana bu görevi tevdi eden TİNGADER ailesi ve değerli Başkanlarımız Mehmet Ali ÇELİK, Murat ÇUHADAR ile Müslüm AKTÜRK beyefendiye saygı ve sevgilerimi sunarım dedi.’’

ENES OSMAN ABA BİYOGRAFİSİ

https://www.biyografya.com/biyografi/21135

Araştırmacı-Yazar Enes Osman ABA 1979 Adıyaman doğumludur. Adıyaman Lisesini bitirdikten, Anadolu Üniversitesinde öğrenim gördükten sonra Anadolu Üniversitesi ’Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Bir süre Milli Eğitim Bakanlığında Öğretmenlik ve Yöneticilik yaptıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına atandı. Basın ve proje koordinatörü olarak çalıştı. İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından Finanse edilen, Yoksulluk ve Engelli Araştırmaları hazırladı. Hazırladığı Kadına Yönelik Şiddet ve Risk Haritası Bakanlık programına alınarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nın da açıklanmıştır. Türkiye çapında Kadın Kooperatifleri konusunda Bakanlığa İlk yıllık planı hazırlayarak model olmuştur. AGİG (Anadolu Genç İnisiyatif Girişimi) Platformunun Basın sözcülüğünü üstlendi. Eskisaray Spor Kulübünde Başkanlık yaptı. Gökkuşağı Derneğinde bir süre seminerler verdi. Yaşamını ve çalışmalarını Adıyaman’da sürdürmektedir. 2008’de Doğu-Batı Buluşmalarına, Muhafazakâr Düşünce Dergisinin 6 Aralık 2014 tarihinde Ankara’da düzenlediği “Türkiye’de Muhafazakâr Düşünceyi Etkileyen Düşünürler Sempozyumu’na davet edildi. Mim ve Gökkuşağı dergilerinde yazdı. Birçok gazete ve haber sitesinde köşe yazarlığı yaptı; din, din & mitoloji, genel konular kategorilerinde eserler yazdı. Rusya’da düzenlenen III. Uluslararası Akademik Çeşitlilik İçinde Birlik Proje Yarışmasında ‘Yaşam Merkezlerinde Dezavantajlı Çocuklara Yönelik Atölye Çalışmaları’ proje sunumu birinci oldu. Sosyal doku uzmanlığında ülkemizin tanınmış yazarlarından, sosyal çalışmacı Enes Osman Aba TİNGADER (Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği) Yüksek İstişare Kurulu Üyeliğine getirilmiş ve Yüksek İstişare Kurulundaki görevine devam etmektedir.

ESERLERİ:

Ruha’da Aşk (2014), Ali-i Hızır (2017).

KAYNAKÇA: Ali-i Hızır" kitabı çıktı (haberturk.com, 2 Mayıs 2017), Ali-i Hızır" kitabı çıktı (milliyet.com.tr, 2 Mayıs 2017), Enes Osman Aba (Bilgi teyidi, Ekim 2018).

Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Kadınların Entegrasyon ve Profilleme Çalışması Kitabını çıkardı.