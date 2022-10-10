Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik şok uygulama yapıldı.

Aranan şahıslara yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 830 kişinin kimlik kontrolünü yaparken 333 araçta da incelemelerde bulundu. Denetimlerde yağma suçundan 1 şahıs, hakaret suçundan aranan 1 şahıs, tehdit suçundan aranan 1 şahıs, 6136 ruhsatsız silah kullanma suçundan 1 şahıs, yaralama suçundan aranan 1 şahıs, uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranan 2 şahıs, uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan 1 şahıs, tarla açma suçundan aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 9 aranan şahıs yakalandı.

Ayrıca yapılan kontrollerde 6 araca trafik yönünden idari para cezası uygulanırken 1 araç trafikten men edildi.

iha