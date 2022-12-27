Aracında ölü halde bulundu

Alınan bilgiye göre olay, Adıyaman merkeze bağlı Yunus Emre Mahallesi Marangozlar ve Mobilyacılar Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi.

İnşaat halindeki binaların yer aldığı bölgede yürüyüş yapan bir vatandaş, park halindeki otomobilin içinde hareketsiz bir şekilde yatan kişiyi fark etti. Araç içerisindeki kişinin vurulmuş olduğunu düşünen vatandaş sağlık görevlilerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri incelemelerin ardından araçtaki kişinin 45 yaşında 4 çocuk babası A. Toprak olduğu belirlendi. Aracında ölen Toprak'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.