Galeriler Yazarlar
Adıyaman 8
kapalı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.043,38
ALTIN
960,18
DOLAR
14,93
STERLİN
19,70
EURO
16,52

Antepfıstığı yetiştiricilerine eğitim verildi

Adıyaman’da Antepfıstığı yetiştiricilerine sulama, gübreleme, budama, hastalık ve zararlıları konuları hakkında eğitim verildi.

10 Mart 2022 Perşembe 14:53
8 Okunma
Antepfıstığı yetiştiricilerine eğitim verildi

Adıyaman’da Antepfıstığı yetiştiricilerine sulama, gübreleme, budama, hastalık ve zararlıları konuları hakkında eğitim verildi.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitime üreticiler ve müdürlük yöneticileri katıldı.

Antepfıstığı yetiştiriciliği, sulama, gübreleme, budama, hastalık ve zararlıları konuları hakkında düzenlenen eğitimin moderatörlüğünü Ziraat Mühendisi Ahmet Uçar yaparken, Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Dr. Yasemin Bengü Şahan ile Mehmet Uzun eğitim verdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, İl Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mustafa Kaygusuz, ilçe müdürleri ve personeller de eğitime katıldı.

Eğitimde Antepfıstığı üreticileri gerek sahada gerekse pazarda karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi alındı.

Eğitimin öncesinde konuşan İl Müdürü Nurettin Kıyas, Antepfıstığı üreticilerinin sorunlarını yakından takip ettiklerini ve bu konular hakkında bire bir ilgilenmek için Antepfıstığı grubunu oluşturduklarını, Antepfıstığı ile ilgili projeler ürettiklerini bundan sonra da projeler üretmeye devam edeceklerini açıkladı.

Adıyaman İl Özel İdaresinin finansman desteği ile İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Adıyaman İlinde Antepfıstığı Kalite ve Verim Artışı ile Hastalık ve Zararlılarla Mücadele Projesi kapsamında; Anteptepfıstığı Dal Güvesi (Kermania pistacella) zararlısı ile biyoteknik mücadelede kullanılmak üzere Funnel tipi tuzaklar ile feramonları çiftçilere dağıtıldı.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Selçuk’tan yem fiyatlarıyla ilgili açıklama
Başkan Selçuk’tan yem fiyatlarıyla ilgili açıklama
Ayakkabı hırsızları kameralara yakalandı
Ayakkabı hırsızları kameralara yakalandı
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Samsatlı Lukianos konulu söyleşi düzenlendi
Samsatlı Lukianos konulu söyleşi düzenlendi
Servis araçları denetlendi
Servis araçları denetlendi
Adıyaman FK, kendi evinde Ankara Spor’a yenildi
Adıyaman FK, kendi evinde Ankara Spor’a yenildi
Adıyaman Belediyesi'nden mahallere 'Muhtar Evi'
Adıyaman Belediyesi'nden mahallere 'Muhtar Evi'
Adıyaman Belediyesi her mahalleye ‘Muhtar Evi’ yapacak
Adıyaman Belediyesi her mahalleye ‘Muhtar Evi’ yapacak
Adıyaman’da marketlerde yağ, fahiş fiyat ve stok denetimi
Adıyaman’da marketlerde yağ, fahiş fiyat ve stok denetimi
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
AK Partide vefa buluşmaları sürüyor
AK Partide vefa buluşmaları sürüyor
İkamet yangını korkuttu
İkamet yangını korkuttu
Otomobil küçük çocuğa çarptı: 1 yaralı
Otomobil küçük çocuğa çarptı: 1 yaralı
Uyuşturucu madde ele geçirildi
Uyuşturucu madde ele geçirildi
Alkuş, ‘Vefa Buluşmasında’ konuştu
Alkuş, ‘Vefa Buluşmasında’ konuştu
Başkan Dağtekin Medeniyet Sohbetleri’nde konuştu
Başkan Dağtekin Medeniyet Sohbetleri’nde konuştu
Adıyaman’da kaza 1 ağır 4 yaralı
Adıyaman’da kaza 1 ağır 4 yaralı
Hastane yolu yenileniyor
Hastane yolu yenileniyor
Başkan Kılınç, kadın personelin gününü kutladı
Başkan Kılınç, kadın personelin gününü kutladı
Milletvekili Tutdere, kadınlar gününü kutladı
Milletvekili Tutdere, kadınlar gününü kutladı
Kadınlar tarihi mekanda yoga yaptı
Kadınlar tarihi mekanda yoga yaptı
Rektör Turgut, kadınlar gününü kutladı
Rektör Turgut, kadınlar gününü kutladı
Motosiklet yayaya çarptı: 1 ağır yaralı
Motosiklet yayaya çarptı: 1 ağır yaralı
Başkan Günay’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması
Başkan Günay’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması
Suç makinaları uyuşturucu ile yakalandı
Suç makinaları uyuşturucu ile yakalandı
Kadın polisler KADES’i tanıttı
Kadın polisler KADES’i tanıttı
AK Partili kadınlardan 8 Mart Kadınlar Günü açıklaması
AK Partili kadınlardan 8 Mart Kadınlar Günü açıklaması
Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
Çelik’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Çelik’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim