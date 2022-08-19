Ambulans şoförlerine ilk yardım eğitimi

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından ambulans şoförlerine yönelik ilk yardım eğitimi verildi.

Adıyaman İl Ambulans Servisinde şoför olarak görev yapan 20 kişiye, teorik olarak bebek, çocuk ve erişkinlerde temel yaşam desteği, üst havayoluna kaçan yabancı cismi çıkarma, kanamalı hastaya yaklaşım, göğüs ağrısı ve kalp krizinde ilk yardım, düşük kan şekeri, dış kanamalar, kırık ve çıkıklar, donma, sıcak çarpması, hayvan ısırıkları, yaralı taşıma gibi konular anlatıldı.

Yaklaşık 3 gün boyunca teorik olarak verilen eğitimlerin düzenli olarak belirli aralıklarla verilmeye devam edeceği belirtildi.

iha