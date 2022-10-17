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Alperen Ocaklarında görev değişimi

Alperen Ocakları Adıyaman İl Başkanlığı görevini Kürşat Sarı, Ekrem Erduran’a devretti.

17 Ekim 2022 Pazartesi 15:02
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Alperen Ocaklarında görev değişimi

Alperen Ocakları Adıyaman İl Başkanlığı görevini Kürşat Sarı, Ekrem Erduran’a devretti.

Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Çıtak’ın katılımı ile gerçekleşen devir teslim töreninde Türk Bayrağına sarılı Kur’an-ı Kerim teslim edildi.

Devir teslim töreninde konuşan Mustafa Çıtak, “Bugüne kadar davamıza ve ilimiz gençliğine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Kürşat Sarı başkanımızın şahsında yönetimine teşekkür ederiz. Hizmetlerinin konum fark etmeksizin süreceğinin bilinciyle birlik ve beraberliğimizin daim olmasını dileriz. Ayrıca beraber yol yürüdüğü Ekrem Erduran başkanıma bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

Kürşat Sarı ise konuşmasında, yaklaşık iki yıldır yürüttüğü görevi tertemiz bir şekilde teslim etmenin mutluluğunu yaşadığını, bundan sonraki süreçte de bu davanın bir neferi olarak hizmet edeceğinı kaydetti.

Yeni İl Başkan Ekrem Erduran ise, Kürşat Sarı’ya bu zamana kadar yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, “Biz biriz ve birlikteyiz. Bizim camiamızda görev istenmez verilir ve biz de görev verilenlerden olduk. Şehit liderimizin emaneti olan bu görev için sağımıza solumuza bakmadık. Cenab-ı Allah için yürüdüğümüz bu kutlu davada hiçbir zaman gam yok dedik. Rabbim almış olduğumuz bu ulvi görevde hepimizin yar ve yardımcımız olsun. Bihakkın yerine getirmeyi bizlere nasip eylesin” diye konuştu.

Kaynak: iha
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