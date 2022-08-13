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Alkayış, AK Partinin kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Partinin kuruluşunun 21. yıl dönümünü kutladı.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 15:56
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Alkayış, AK Partinin kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Partinin kuruluşunun 21. yıl dönümünü kutladı.

Başkan Mustafa Alkayış, Türk siyasi hayatının dönüm noktalarının olduğunu onlardan bir tanesinin de AK Partinin siyasette yer almasıyla oluştuğunu söyledi.

AK Partinin siyasette yer almasından sonra siyasetin bambaşka bir istikamete yöneldiğini dile getiren Başkan Alkayış, “Bu istikametin bugün 21. yıl dönümünü kutluyoruz. Türkiye’de siyaset AK Parti’den önce ve AK Parti’den sonra iki kısımda değerlendirilebilir. Şöyle ki AK Partimizin kuruluşundan önce antidemokratik uygulamalar, seçimle gelinse bile hukuk dışı, siyaset dışı kurumların halk iradesi üzerindeki baskıları önemli bir yer tutuyordu. AK Partinin iktidara gelmesinden sonra antidemokratik uygulamaların sonlandırılması, ülkenin şeffaf hale getirilmesi ve halk egemenliği dışında başka hiçbir gücün belirleyici olmaması yönünde ciddi adımlar atıldı. Bu adımlar ile başta anayasamız olmak üzere ciddi değişimler oldu. Bunun en son örneği de cumhurbaşkanlığı hükumet sistemidir. Bu sistemin ne kadar faydalı olduğunu pandemi döneminde hep birlikte gördük. Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi ile halk doğrudan doğruya cumhurbaşkanını seçebilmekte ve kuvvetlerin tamamı halkın denetimi altında olmaktadır. AK Parti ile beraber her şeyin belirleyicisi sandıklar, demokrasi ve seçim oldu. Bu noktada da halkımızın teveccühü desteği artarak devam ediyor. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde AK Partimiz ülkemizi, bölgemizi ve bütün insanlık alemini daha yaşanılabilir ve müreffeh bir seviyeye getirmek için gayret etmeye devam ediyor. Biz AK Parti ailesi olarak 2023 hedeflerine doğru yol alıyoruz. 2023’te Türkiye Cumhuriyeti Devleti tam bir asrı geride bırakacak. Bu yeni yüzyılda geçmişte yaşadığımız sorunları ülkemiz yaşamasın ve artık küresel bir güç olsun ülkemiz istiyoruz. Bu nedenle de AK Parti camiası olarak yolumuza, çizgimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde inşallah AK Parti’miz tüm bu hedefleri de yerine getirecek ve Türkiye insanlık aleminde hak ettiği yeri alacak. Bu vesileyle AK Partimizin 21. kuruluş yıldönümünü kutluyor ve kuruluşundan bugüne kadar davamızda hizmeti geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: iha
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