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Alitaşı Mahallesinde freze çalışması başladı

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Alitaşı Mahallesinde asfalt öncesi hazırlıklar başladı.

04 Eylül 2022 Pazar 15:07
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Alitaşı Mahallesinde freze çalışması başladı

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Alitaşı Mahallesinde asfalt öncesi hazırlıklar başladı.

Daha önce birçok noktada sürdürülen asfaltlama çalışmalarına Alitaşı Mahallesinde de devam eden Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallede asfaltlama öncesi freze çalışması gerçekleştirdi.

Alitaşı Mahallesi’ndeki çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, asfalt öncesi hazırlık işlemlerinin tamamlanmasının ardından yolun genişletilerek asfaltlanacağını dile getirdi.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 04.09.2022 15:56
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