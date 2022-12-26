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AKEDAŞ’tan 150 milyonluk yatırım

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta 2022 yılı için planlaması yapılan bakım – onarım çalışmalarını tamamladı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
26 Aralık 2022 Pazartesi 14:59
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AKEDAŞ’tan 150 milyonluk yatırım

Yaklaşan kış ayları öncesinde elektrik arzı için hayati öneme sahip elektrik dağıtım şebekeleri ve trafolarda bakım - onarım çalışmaları tamamlandı.

İl ve ilçe merkezleri ile kırsal bölgelerin tamamında hat ve trafolarda kontrollerini gerçekleştiren AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, yıpranan trafo ve şebeke hatlarında gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarının yanı sıra, arıza oluşumunun önüne geçmek için de bakım ve onarım faaliyetlerini aralıksız sürdürdü.

2022 yılı boyunca gerçekleştirilen çalışmalara değinen AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Şebeke İşletme ve Bakım Müdürü Ahmet Kasım Debgici,"2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları ile yaklaşık 13.000 km enerji nakil hattı ve alçak gerilim şebekesinde kontroller yapıldı. Sorun tespit edilen 900 km enerji nakil hattında bakım - onarım çalışması gerçekleştirdik. Bununla birlikte 850 km enerji nakil hattı güzergâhında koridor temizliği ve 350 adet dağıtım trafo postasında da bakım - onarım çalışmalarımızı tamamladık" şeklinde konuştu.

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.’ den yapılan açıklamada ise 2021-2025 yıllarını kapsayan 4. uygulama döneminin 2. yılı itibariyle Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinde toplam 25.000 km enerji nakil hattı ve alçak gerilim şebekesinde kontrollerin yapıldığına değinilirken, sorun tespit edilen 1500 km enerji nakil hattında bakım - onarım çalışmasının gerçekleştirildiği bildirildi.

Ayrıca 1000 km’lik enerji nakil hattı güzergâhında koridor temizliği ile 3500 adet dağıtım trafosunda periyodik bakım çalışmasının tamamlandığını belirten şirket, bu süreçte ihtiyaç tespit edilen ve planlaması yapılan tüm şebeke envanterlerinde yaklaşık 150 Milyon TL’lik harcamayla bakım – onarım çalışmalarının tamamlandığını aktardı.



Perre Haber Ajansı (PHA)

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AKEDAŞtan 150 Milyonluk Yatırım
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