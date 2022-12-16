AKEDAŞ, sektör temsilcilerine ‘Milli Trafo Sayacı Projesi’ni anlattı

Enerji çalışmaları ve AR-GE projeleriyle tüketicilerinin memnuniyeti için uğraşan AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş., 2021 Temmuz döneminde EPDK’nin kabul etmesiyle Ar-Ge Merkezi koordinatörlüğünde Aralık ayı ile tamamlanan projenin seminerini “Milli Olarak Trafo Çekirdek Sacının Yerli Üretiminin Sağlanması için Fizibilite Çalışması” başlığıyla yaptı.

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin ev sahipliğini yaptığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun da destek verdiği semire; proje ortaklarından olan Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Zenithar temsilcileri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve TEDAŞ temsilcileri, Datsan, Beta ve Enpay gibi elektromekanik sektör temsilcileri, ELDER ve Elektrik Dağıtım Şirketlerinden temsilciler ile Üniversitelerden akademisyenler katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Yılmaz, “Bu projeyi; Kamu, sektör ve sanayi için önemli görüyoruz. Türkiye’nin mevcut ihtiyaçlarını karşılamak, ithalata bağımlılığı en aza indirmek, yurt dışına ihraç edilebilecek ara malzemelerin ithalatını azaltmak ve ilerleyen teknolojide değerli bir Ar-Ge altyapısı kazanmak adına, bu projenin çıktılarını ivedilikle ve ayrıntılarıyla değerlendireceğiz” diye konuştu.

N. Didar Akar’ın moderatörlük yaptığı, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Şirketi Ar-Ge Şefi Tuba Avşar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nden Doç. Dr. Celal Kurşun, Zenithar temsilcileri Süheyla Işık ve T. Rauf Holdur, Beta Transformatör Ar-Ge Müdürü Gökmen Akyıldız ve Datsan Transformatör kurucu ortağı Seyithan Karaozan da seminerde konuştu.

Söz konusu proje ile dünyada üretimi sadece belli bazı ülkelerde bulunan ve stratejik öneme sahip silisli sacın ülkemizde devlet destekli üretiminin nasıl yapılabileceği ile var olan dışa bağımlılığın nasıl ortadan kaldırılacağına dair yapılan fizibilite çalışmaları, silisli sacın üretim süreci ve üretim aşamaları, Türkiye’nin Demir-Çelik sektöründeki konumu, Türkiye’deki Demir-Çelik yatakları, silisli sac üretiminde Silisyumun (Si) önemi ve projenin ülke ekonomisine katkısı hakkında katılımcılara bilgi aktarıldı.



Kaynak:PHA