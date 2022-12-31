Akçalı-1 Barajı’nda çalışmalar devam ediyor

Adıyaman Akçalı-1 Barajında gövde dolgu çalışmalarında sona yaklaşıldığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Gövde dolgu çalışmalarında sona gelinen Adıyaman Akçalı-1 Barajı tamamlandığında, barajda depolanacak su ile 5 bin 720 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi.

"Baraj ulaşım yoluna ait imalatların ve dolu savak yapısının tamamlandığını" ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta,"Gövde dolgusunda sona gelinmiştir. Temelden yüksekliği 44,50 metre ve su depolama kapasitesi 3,03 milyon m³ olan Adıyaman Akçalı-1 Barajının tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 14 milyon 300 bin TL katkı sağlaması hedeflenmektedir." dedi.