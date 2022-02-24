AK Partili kadınlar, Başkan Kılınç ile bir araya geldi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları başkan yardımcıları, MKYK üyeleri ve Adıyaman teşkilatından oluşan heyet, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı makamında ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Adıyaman’a gelen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcıları Ayten Kesimal Aydın ile Aslı Seren, MKYK Üyeleri Kübra Dörtkardeş, Reşide Yüksel ve Nuran Alim ve AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Saliha diler ve yönetimi, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile bir araya geldi.

Ziyaret sırasında konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcıları Kesimal Aydın ile Aslı Seren, AK Parti iktidarı döneminde kadınlara yönelik yapılan çalışmalardan bahsederek, Adıyaman Belediyesi’nin de ak belediyeciliğin gereğini yerine getirerek kadınlara yönelik güzel çalışmalara imza attığını söyledi.

Genel başkan yardımcıları konuşmalarının sonunda Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a hem bayanlara yönelik çalışmalarından dolayı hem de misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ziyaretimize gelen partimizin Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcıları Ayten Kesimal Aydın ile Aslı Seren’e, MKYK Üyelerimiz Kübra Dörtkardeş, Reşide Yüksel ile Nuran Alim’e ve AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanımız Saliha Diler’e yönetimine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyaret sonunda Belediye Başkanı Kılınç misafirlerine Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kadın ve Gençlik Merkezlerindeki kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünleri hediye etti.

iha