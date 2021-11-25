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AK Parti’den Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü açıklaması

AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yapıldı.

25 Kasım 2021 Perşembe 16:31
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AK Parti’den Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü açıklaması

AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yapıldı.

Parti binasında gerçekleşen basın açıklamasına AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin , Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, kadın kolları yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yapılan açıklamayı okuyan İl Kadın Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hilal Doğan Güvenç, kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin devam ettiğini, şiddet uygulayanlara karşı mücadelelerinin süreceğini belirtti.

Kadına yönelik şiddetin dünyada bir sorun olduğu belirten Güvenç, “Bizim medeniyetimiz, kadın, erkek, çocuk, her bir insana muhabbeti, sevgiyi esas alan bir medeniyettir. Biz, şiddet kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın, fiziksel, psikolojik her türlüsüyle mücadelede kararlıyız. Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok. Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz” dedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise kadına yönelik şiddetin olduğu bir toplumda ya da ortamda medeniyetten kesinlikle bahsedilemeyeceğinin altını çizerek, “Kadına yönelik şiddete karşı mücadelede en temel önceliğin, dini, vicdani, insani ve ahlaki değerler etrafında atılması gerekiyor. Zira kadını ezmek, ona zulmetmek ve hatta canına kıymak, ancak dini ve vicdani yoksunluk emaresidir. Bu bakımdan işe önce çocuklarımızdan ve gençlerimizden başlamalıyız. Onlara kadına hürmet ve saygının evvela dinimizin ve de insanlığın bir gereği olduğunu öğretmeliyiz. Medeniyet kültürümüz bu değerler üzerinden inşa edilmiştir. Dolayısıyla biz öyle bir kültüre sahibiz ki bizim medeniyetimiz anneyi, kızı ve bacıyı baş tacı edinmiş cenneti onların ayaklarının altına sermiş ve bu kültür ile biz büyüdük böylede kültürümüzü bütün nesillere yaymak azmindeyiz” diye konuştu.

Kaynak: iha
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