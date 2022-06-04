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AK Parti’den ‘Çevre Haftası’ açıklaması

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı tarafından Türkiye Çevre Haftası nedeniyle basın açıklaması yapıldı.

04 Haziran 2022 Cumartesi 13:43
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AK Parti’den ‘Çevre Haftası’ açıklaması

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı tarafından Türkiye Çevre Haftası nedeniyle basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Adıyaman Çevre Şehir ve Kültür Birimi Üyesi Ahmet Doğan tarafından yapılan basın açıklamasına İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler katıldı.

Ahmet Doğan açıklamasında, “Bu yıl 1-7 Haziran Cumhurbaşkanı’mızın imzasıyla ‘Türkiye Çevre Haftası’ olarak ilan edilmiştir. Bu sayede yalnız bir gün değil bir hafta boyunca tüm Türkiye’de çeşitli etkinliklerle çevrenin önemini anlatarak, bu alanda yapılan çalışmaları paylaşarak hedeflerimizi ortaya koyuyoruz.

Bu karar dolayısıyla Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. AK Parti olarak iktidara geldiğimiz ilk günden bu yana çevreye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştık. Şehirlerimizin uzun yıllar süregelen pek çok çevresel sorununa acil çözümler üretirken, bir yandan da orta ve uzun vadeli hedeflerimizi hayata geçirmenin gayreti içerisinde olduk. AK Parti belediyeciliği ile tanışan şehirlerimizde; çöp, çamur, çukur, bataklığa dönmüş su kaynakları, hava kirliliğinden nefes alınamayan şehir manzaraları artık tarihe karışmıştır. Şehirlerimiz artık Sıfır Atık’ı, Sıfır Atık Mavi’yi, Geleceğe Nefes’i, Millet Bahçeleri’ni, mavi bayraklı plajları, yenilenebilir ve temiz enerjiyi konuşmakta; bu kulvarlarda adeta birbirleriyle yarışmaktadır. Geçtiğimiz 20 yılda çevreyi korumak ve yaşatmak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına “sessiz devrimler” olarak tanımladığımız sayısız hizmeti ve eseri milletimize kazandırdık. İklim değişikliğiyle mücadelede tüm dünyanın olmazsa olmaz olarak gördüğü yenilenebilir enerjide yüzde 54 kurulu güç seviyesine ulaştık, Avrupa’da 5. sıraya yükseldik.

Dünya genelinde orman varlığı her geçen gün azalırken, Türkiye olarak orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biri olduk. 20 yılda 2 milyon hektarın üzerinde bir artışla en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa’da 1. dünyada 4. sıraya yerleştik. Orman varlığının yanı sıra kentsel yeşil alan varlığımızı arttırmak adına, 81 ilde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi hedefi ile şehirlerimizin en merkezi noktalarında 127 adet Millet Bahçesi’ni vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” dedi.

Doğan, “Bizim için çevreci olmak; çevreyi ve tabiatı korumak ve yaşatmaktır. Bizim için çevreci olmak; ülkemizin dört bir yanını milyarlarca fidanla buluşturmaktır. Bizim için çevreci olmak; vatandaşlarımızın doğayla iç içe vakit geçirmesini sağlayacak Millet Bahçeleri’ni hizmete sunmaktır. Bizim için çevreci olmak; elektrikli aracımız TOGG’u üretmek, Türkiye’nin iddiasını dünyaya duyurmaktır. Bizim için çevreci olmak; atıkların çöpe atılamayacak kadar kıymetli olduğunu bilip Sıfır Atık Projesi’ni hayata geçirmektir. Bizim için çevreci olmak; atıksu arıtma tesislerini yurdun dört bir tarafında yaygınlaştırmaktır. 3 Bizim için çevreci olmak; Edirne’den Hakkâri’ye kadar kesintisiz bisiklet yolu hedefini ortaya koymaktır” diye konuştu.

Kaynak: iha
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