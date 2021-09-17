banner186
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 28°
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1421.16
ALTIN
487.66
DOLAR
8.5862
STERLİN
11.8588
EURO
10.1228

AK Parti’den Adnan Menderes’in idam edilişiyle ilgili açıklama

Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının idam edişinin 60’ıncı yıl dönümü nedeniyle AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı tarafından basın açıklaması yapıldı.

17 Eylül 2021 Cuma 11:33
2 Okunma
AK Parti’den Adnan Menderes’in idam edilişiyle ilgili açıklama

Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının idam edişinin 60’ıncı yıl dönümü nedeniyle AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı tarafından basın açıklaması yapıldı.

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Gülendam Çelik tarafından yapılan basın açıklamasına Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ve partililer katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde toplumsal ve siyasi unsurlarıyla birlikte ilk darbenin 27 Mayıs 1960 yılında gerçekleştirildiğini dile getiren Gülendam Çelik, bu dönemin Türkiye’de darbelerin başlangıcı olarak tarihin tozlu sayfalarında yerini aldığını söyledi.

Çelik açıklamasında, “27 Mayıs Askeri Darbesi ile birlikte Anadolu’nun yetiştirdiği çok sayıda vatan evladı yine vatanı için bedel ödemek durumunda bırakılmıştır. Her bir vatandaşımızın gönlünde yer edinen, hamuru vatan sevgisi ile yoğrulmuş milletin evlatları hukukun vesayet altına alındığı dönemlerde işkenceler görmüş, idam sehpalarında şehit edilmiştir. Darbelerle birlikte meydana gelen vesayet hegemonyası hem bu ülkenin geleceğini hem de milletimizin demokrasi, ekonomi, moral ve motivasyonunu öğütmüştür.

1950 yılında iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu coğrafyasından silmeye çalışan CHP iktidarının antidemokratik uygulamalarını rafa kaldırmış, Türkiye’ye çağ atlatmış, milletin milli, manevi değerlerini iadei itibar etmişlerdir. Tek parti rejiminin ülkemize yaşattığı en büyük zulüm olan Türkçe Ezanı özüne döndürerek, Anadolu’nun Ezan-ı Muhammedi’ye olan özlemini gidermişlerdir.

Takvimler 27 Mayıs 1960’ı gösterdiğinde, milli iradenin yüksek teveccühü ile dönemin tek parti zihniyetini geride bırakarak iktidara gelen Demokrat Parti, darbeci, vesayetçi zihniyet tarafından alaşağı edilmiştir.

1961 Eylül’ünde ise Adnan Menderes ve arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile Maliye Bakanı Hasan Polatkan mizansen yargılamalar sonucu idam sehpasına çıkarılmış, aileleriyle helalleşmelerine dahi izin verilmeyen milletin evlatları, idam sehpasında bile Milletimizin saadetini düşünerek hayata veda etmişlerdir. 27 Mayıs’ta başlayan darbeler 12 Eylül, 12 Mart, 28 Şubat ile devam etmiş ve milletimize büyük zararlar vermiştir. Yalnızca milletin evlatları değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk Milleti karanlığa gömülmek istenmiştir.

27 Nisan E-Muhtırası, 15 Temmuz Darbe Girişimi ile uyandırılmaya çalışılan bu karanlık odaklar, Aziz Milletimizin 15 Temmuz Gecesi gösterdiği kararlılık ile sekteye uğratılmış ve ilelebet engellenmiştir. Türkiye’de darbeler tarihi bir daha açılmamak üzere 16 Temmuz sabahı itibariyle kapanmıştır. Sahneye koyulmak istenilen oyunlara, Türkiye’ye diz çöktürmek istenen her eyleme karşı milletine ve hizmete sevdalı kadrolar ile Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Kişiler değişse de asırlardır süregelen oyunların farkında olan bizler halkımız ile birlikte Hak mücadelemizi sürdürmeye, ülkemizi her çeşit saldırıya karşı müdafaa etmeye devam edeceğiz.

17 Eylül karanlık gecesinin 60’ıncı yılında, surda bir gedik açarak nesillere yol veren, daha demokratik ve özgür bir ülkede yaşayabilmemiz için canlarını feda eden Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız” dedi.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üzerine mermer parçası düşen işçi hayatını kaybetti
Üzerine mermer parçası düşen işçi hayatını kaybetti
Başkan Uslu: “Pandemide kaynaklarımızı üyelerimiz için kullandık”
Başkan Uslu: “Pandemide kaynaklarımızı üyelerimiz için kullandık”
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
AK Parti heyeti köy grup yollarında incelemelerde bulundu
AK Parti heyeti köy grup yollarında incelemelerde bulundu
Otomobil motosiklete çarpıp kaçtı: 1 yaralı
Otomobil motosiklete çarpıp kaçtı: 1 yaralı
Milletvekili Tutdere, sanayi esnafıyla bir araya geldi
Milletvekili Tutdere, sanayi esnafıyla bir araya geldi
Kamu çalışanlarına aşı bilgilendirme toplantısı yapıldı
Kamu çalışanlarına aşı bilgilendirme toplantısı yapıldı
Fabrikada çıkan yangın korkuttu
Fabrikada çıkan yangın korkuttu
İŞKUR 274 işçi alıyor
İŞKUR 274 işçi alıyor
Jandarma uyuşturucu ve tabanca ele geçirdi
Jandarma uyuşturucu ve tabanca ele geçirdi
Aydın: Hızlı tren projesinde etüt ve araştırma mühendislik hizmetleri işi devam ediyor
Aydın: Hızlı tren projesinde etüt ve araştırma mühendislik hizmetleri işi devam ediyor
Tarihi alandaki başı boş köpekler toplandı
Tarihi alandaki başı boş köpekler toplandı
Evinde mahsur kalan kadını itfaiye ekipler kurtardı
Evinde mahsur kalan kadını itfaiye ekipler kurtardı
Kamyondan yük indiren işçi yaralandı
Kamyondan yük indiren işçi yaralandı
Minibüs polis aracına arkadan çarptı: 2 polis yaralı
Minibüs polis aracına arkadan çarptı: 2 polis yaralı
Milletvekili Fırat’a Tut ilçesinde yoğun ilgi
Milletvekili Fırat’a Tut ilçesinde yoğun ilgi
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı
Terör örgütüne finans sağlayan 2 kişi tutuklandı
Terör örgütüne finans sağlayan 2 kişi tutuklandı
AK Partili gençler, öğrencileri havalimanında karşıladı
AK Partili gençler, öğrencileri havalimanında karşıladı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Polislerden üniversite öğrencilerine bilgi standı
Polislerden üniversite öğrencilerine bilgi standı
Adıyaman’da 3 günde 33 adres karantinaya alındı
Adıyaman’da 3 günde 33 adres karantinaya alındı
‘Adıyaman’da tütün hasadı’ fotoğraf yarışması başvuruları başladı
‘Adıyaman’da tütün hasadı’ fotoğraf yarışması başvuruları başladı
Otomobil park halindeki vince çarptı: 3 yaralı
Otomobil park halindeki vince çarptı: 3 yaralı
Adıyaman’da 154 bin öğrenci ders başı yaptı
Adıyaman’da 154 bin öğrenci ders başı yaptı
Adıyaman 1954 Spor: 0 - Soma Spor: 2
Adıyaman 1954 Spor: 0 - Soma Spor: 2
Milletvekili Fırat, Sincik’te vatandaşlarla bir araya geldi
Milletvekili Fırat, Sincik’te vatandaşlarla bir araya geldi
Milletvekili Aydın: “En güzel hizmetleri kazandırmak için çabalıyoruz”
Milletvekili Aydın: “En güzel hizmetleri kazandırmak için çabalıyoruz”
‘Güvenli Okul, Güvenli Eğitim’ toplantısı yapıldı
‘Güvenli Okul, Güvenli Eğitim’ toplantısı yapıldı
Badem zirvesi Karakuş Ören yerinde gerçekleştirildi
Badem zirvesi Karakuş Ören yerinde gerçekleştirildi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim