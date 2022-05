AK Parti yönetim kurulu toplandı

AK Parti haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın’ın katılımı ile gerçekleşti.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin başkanlığında gerçekleşen toplantıya TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış,İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, yönetim kurulu üyeleri, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Mehmet Dağtekin, haftalık çalışmalara yönelik gündem maddelerini sıraladıktan sonra genel ve yerel gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Dağtekin “Millete hizmet davasına gönül vermiş teşkilatımızın kıymetli mensupları ile her hafta olduğu gibi bu hafta da coşkulu bir şekilde toplantımızı icra ediyoruz. Milli Savunma Komisyonu Başkanımız ve Milletvekilimiz Ahmet Aydın ve teşkilatımızla son iki gündür yine dolu dolu bir saha çalışması gerçekleştirdik. Programın son gününde ise yönetim kurulu toplantımıza katılıp daha sonra Ankara’ya gitmek istediler. Hamdolsun bu salonda bulunan her bir dava arkadaşımızın azmi ve heyecanı gücümüze güç katıyor. Samimiyetle çıkılan yolda engelleri kaldıran, sorumluluk bilinciyle attığımız her adımda bize yardımcı olan, sevgiyle yaklaştığımız herkesin gönlünde iz bırakmamızı sağlayan Allah’ın izni ile bu aziz şehre ve güzel insanlarına hizmet etme bahtiyarlığını yaşamaya devam edeceğiz. Yine bu salonu dolduran hanım kardeşlerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İnşallah 21 yıldır, kadınlarımız sayesinde aştığımız engelleri yine onların güçlü desteğiyle nihai bir zaferle taçlandıracağız. Aynı şekilde gençlerin dinamik enerjilerinden bugün de nasibimizi aldık. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile 21 Mayıs’ta Adana’da düzenlenecek Büyük Gençlik Festivali için Adıyaman Gençlik Kollarımız tüm hazırlıklarını tamamladı. Türkiye’nin 81 ilinden gelecek 110 bini aşkın genç bu şölende kucaklaşacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin dört bir yanından gelecek ve birçoğu ilk kez 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak gençlere hitap edecek. İnşallah gençlik kollarımız Adıyaman’ımız orada en güzel şekilde temsil edecektir. Bu vesile toplantımızın teşkilatımıza ve Adıyaman’ımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ise konuşmasında AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana gece gündüz demeden omuz omuza bu dava yükünü taşıdığımız teşkilat mensuplarımızın inancına ve çalışma azmine bu salonda şahit olduklarını ifade ederek, “Bu dava için, bu memleket için ne yapabilirim diyen büyüklerimiz, kardeşlerimiz ablalarımız var. Hepinizden Allah razı olsun. Ankara’ya gitmeden önce istedim ki yine bir araya gelerek hasbihal edelim. Tabi 20 yılda bu ülkede, Adıyaman’ımızda çok şeyler değişti. Bunu hep birlikte başardık. Dün Besni ilçemizdeydik bugün ise Kâhta ilçemizdeydik. Bizler Adıyaman’ın veya Türkiye’nin dört bir yanını gezerken diyoruz ki; bir derdimiz var. Davası millet olanın, derdi olur. Derdi hak olanın, yardımcısı Allah olur. Biz siyaset yaparken bir sebebimiz var. Hele hele AK Parti çatısı altında yaparken de çok çok ayrı ve anlamlı bir sebebi var. Her şeyden önce bizler bu kutlu davanın lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşlarıyız. 20 yıl önce bu millet ne acılar, ne sıkıntılar yaşadı. 20 yıl önce Türkiye’de ne oldu bunları hafızlarımızda sürekli diri tutmamız gerekiyor. Zannediyoruz ki devlet her şeyi yapar. Ama AK Parti hükumeti öncesi de devlet vardı. AK Parti iktidarı öncesi hükumetlerde memur maaşlarını dahi ödeyememekten aciz bir Türkiye vardı. O zifiri karanlık tam orta yerdeydi. Hani bu aralar 6 benzemezin kurduğu ittifak masasındakilerin sürekli dillendirdiği ‘biz geldiğimizde yine parlamenter sistemi getireceğiz’ diyenler o köhnemiş parlamenter sistemden medet umuyorlar. Türkiye o sistemden neler kaybettiğini vatandaşlarımız çok iyi biliyor. 6 veya 1 yıl da değişen hükümetler, ekonomik krizler, gecelik faizlerin yüzde 7500-8000’lere çıktı dönemlerdi. Yazarkasaların havada uçuştuğu, kitapçık fırlatmalarla hükümetlerin alaşağı olduğu dönemlerdi. Böyle bir Türkiye devraldık. Hamdolsun AK Parti hükümetiyle birlikte ülkemiz devrim niteliğinde her alada büyük bir değişim ve dönüşümü yaşadı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sağlıktan ulaşıma, savunma sanayiinden eğitime pek çok alanda büyük işler başardık. Bu güzel vatan için bölgemizde ve dünyada devasa kazanımlar elde ettik. İnşallah bundan sonra da yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı olmaya devam edecektir. Saha çalışmalarımızda bunları vatandaşlarımıza çok iyi anlatmamız gerekiyor. Elbette vatandaşlarımız her şeyin farkındalar. Ancak biz yine de anlatmaya devam edeceğiz. Özellikle ziyaret ettiğimiz vatandaşlarımızın Recep Tayyip Erdoğan ismini duyduklarından gözlerinden akan yaşlara şahit olduğumuz anlar oluyor. O akan gözyaşları biz kurban oluruz. İşte bu yüzden yollardayız. Şunu da özellikle söylemek istiyorum, bu millet Cumhurbaşkanımıza ve bu kutlu davaya ihaneti asla kabul etmez. Ve Adıyamanlı hemşehrilemiz gereğini yaptı. Bizler milletimizin ferasetine güveniyoruz. Yeter ki bizler samimi bir şekilde kaldığımız yerden yolumuza devam edelim” diye konuştu.

Öte yandan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ve Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe de birer konuşma yaparak yaptıkları çalışmalarla ilgili yönetim kuruluna bilgi verdi.

