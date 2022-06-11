AK Parti mahalle ve köy başkanlarını eğitime aldı

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge Başkanlığı tarafından ‘Bu Hikayenin Kahramanı Sensin’ sloganıyla başlattığı eğitimler çerçevesinde mahalle ve köy başkanları eğitime alındı.

Türkiye Petrolleri salonunda gerçekleştirilen eğitimlere, 33 mahalle, 136 köy ve 2 belde başkanı katıldı. Bir gün sürecek eğitimlerde Ersin Çelik, ‘Siyasal iletişim ve yeni medya’, Ülkü Nur Zengin ‘Etkili iletişim’, Hulusi Şentürk ‘Teşkilatçılık: Tecrübe paylaşımı’, Nurullah Genç ‘Motivasyon’ başlıkları altında eğitim verecek. Eğitim öncesi yapılan açıklamalarda bu eğitimlerin önemine dikkat çekildi.

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat, “Daha önceden teşkilat akademisi anlamında çeşitli çalışmalar yapılmıştı. Bu gün mahalle ve köy başkanlarıyla büyük bir katılım ile eğitime alınıyor. AK Parti hükümeti döneminde çok ciddi anlamda hizmetler, yatırımlar yapıldı. Bunları teşkilatlarımıza birebir anlatmamız gerekiyor. Bu anlamda mahalle ve köy başkanlarımıza da önemli bir görev düşüyor. 2023’e giderken verimli bir şekilde geçmesini temenni ediyorum” dedi.

İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise açıklamasında, “Genel Merkez Ar-Ge Birimimiz ‘Bu Hikayenin Kahramanı Sensin’ diyerek önce teşkilat birimlerimizin hepsini eğitimden geçirdi. Bu gün ise mahalle ve köy temsilcilerimizi eğitim programına aldı. Genel Merkezimize hassaten teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, iletişimin önemine işaret ederek, “İletişimin ne kadar önemli olduğunu, iletişimin sadece siyasette değil, hayatın her kesiminde görüyoruz. Dolayısıyla insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik iletişimdir. İnsanın sürekli kendini geliştirmesi lazım. Partimizin böyle bir program düzenlemesinden dolayı Ar-Ge birimini kutluyorum” dedi.

Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ise açıklamasında, “Genel merkezimiz, siyaseti niçin yapıyoruz, temel değerlerimiz nedir, teşkilat modelimiz nedir, bunu teşkilatlarımızla paylaşıyor. Biçerdöverlerin geldiği, tütünlerin ekildiği, bağ bostan işlerinin olduğu bir dönemde köy ve mahalle başkanlarımız burada. Bunu ancak AK Parti teşkilatları yapabilir. 33 mahalle, 136 köy, 2 belde başkanımız var. İnşallah hepsi katılarak teşkilatlarımızı eğiteceğiz” diye konuştu.

iha