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AK Parti istişare toplantısını Gerger’de yaptı

AK Parti, aylık istişare ve değerlendirme toplantısını Gerger ilçesinde gerçekleştirdi.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 21:10
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AK Parti istişare toplantısını Gerger’de yaptı

AK Parti, aylık istişare ve değerlendirme toplantısını Gerger ilçesinde gerçekleştirdi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin başkanlığında yapılan toplantıya, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Gerger İlçe Başkanı Mehmet Kutlubay, Besni ilçe Başkanı İsmail Sümer, Gölbaşı ilçe Başkanı Hakan Toydaş, Kahta ilçe Başkanı Bedir Yeni, Çelikhan ilçe Başkanı Mehmet Baltacı, Tut ilçe Başkanı Ali Korkmaz, Samsat ilçe başkanı Hasan Erdem, Sincik ilçe başkanı Fikret Öksüz, Gerger Belediye Başkanı Erkan Aksoy, Kadın Kolları Başkanı Saliha Siler, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, İlçe Koordinatörleri ve sandık kurulu başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin her ay bir ilçe yapılan toplantının bu ayki toplantıyı Gerger ilçesinde gerçekleştirdiklerini anımsatarak, “Bu toplantı vesilesi ile Gerger İlçe Başkanı olarak göreve getirilen Mehmet Kutlubay kardeşimize de tekrardan hayırlı olmasını diliyoruz. Bilindiği gibi her ay başka bir ilçemizde toplantılarımızı yapıyoruz. Olağanüstü bir durum olmadığı sürece bu toplantılarımızı istikrarlı bir şekilde sürdürerek hem yaptığımız çalışmaları hem de önümüzdeki süreçte neler yapabiliriz kabilinde bu toplantılarımız oldukça verimli geçmemektedir. Allah’a hamdolsun, tüm ilçe teşkilatlarımız sahada. Kendilerini hassaten tebrik ediyorum. Merkez ilçemiz ve ilçe teşkilatlarımız yaptıkları programlarla yaz dönemini dolu dolu geçiriyoruz. Başta TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Ahmet Aydın olmak üzere Milletvekillerimiz İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş teşkilatlarımızın hazırladığı programlar çerçevesinde Adıyaman’ımızın dört bir yanını karış karış gezerek vatandaşlarımızla, esnalarımızla, çiftçilerimizle sanayicilerimizle bir ara geldik” dedi.

Parti olarak 2023’hazırlanırken millete hizmet etme yolunda büyük bir özveri ile çalışmaya devam ettiklerini belirten Dağtekin, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük Türkiye ideallerimize kararlı bir şekilde yürüyoruz. AK Parti’nin vizyonu, bir bütün olarak güçlü Türkiye’yi, yerelde de güçlü Adıyaman’ımızı aydınlık ve müreffeh yarınları inşa etme vizyonudur. Rabbim aziz milletimizi devletsiz, vatansız, bayraksız ve ezansız bırakmasın. Dolayısıyla bizlerin de gayretle çok çalışmamız gerekiyor. Elbette bizler de beşeriyiz . Ufak tefek sıkıntılarımız olabilir. Ama bizim için aslolan, tüm ilçelerimizin genel sorunlarıdır ve o sorunların çözüme kavuşturulmasıdır.

Kadın Kolları teşkilatımız hemen hemen her gün mahalle toplantılarıyla sahadalar. Ev ev, hane hane dolaşark vatandaşlarımıza gönülden selam veren tüm AK Kadınlarımızı yürekten kutluyorum. Aynı şekilde Gençlik Kolları Teşkilatımızda yaptıkları çalışma ve faaliyetlerle her biri yarınlara ilham kaynağı olacak değerde. Son olarak Malazgirt programında da bunu gördük. Hepsinin gözleri ışıl ışık ve enerji doluydu. Bu vesile heyecanıyla, aşkıyla, azmiyle Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ve onunla birlikte medeniyet nöbetini devralacak tün AK Gençliğimize selam olsun. Bu futgu ve düşüncelerle toplantımıza katkı sunan tüm başkanlarımıza şükranlarımı sunuyor, toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Öte yandan toplantıya telefon bağlantısıyla katılan AK Parti Adıyaman İl Koordinatörü Ejder Açıkkapı ise yapılan saha çalışmalarına dikkat çekerek “ Tüm teşkilatlarımızın AK Parti döneminde her alan devrim niteliğinde yapılan çalışmaları vatandaşlarımıza anlatın. Adıyaman merkez olmak üzere tüm ilçelerimizde devam projeleri hayata geçirdik. Hizmete açtığımız bu projeleri saha çalışmamalarına yansıtacağız. Elbette bu süreçte bir çok manipülasyonlara karşı da çok dikkatli olmamız gerekiyor. Biz tüm bunlara rağmen milletimize hizmet etmekten geri durmayacağız. Bu vesile bizi bu güzel toplantıya davet eden il başkanımız Mehmet Dağtekin nezdinde tüm başkanlarıma teşekkür ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

Toplantı da ayrıca ilçe başkanları da teker teker söz alarak yaptıkları saha çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalara ilişkin de yol haritasını belirlendi.

Kaynak: iha
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