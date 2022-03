AK Parti il genel meclis grup toplantısı yapıldı

AK Parti Adıyaman İl Genel Meclisi Mart Ayı Grup Toplantısı İl Başkanı Mehmet Dağtekin başkanlığında geçekleşti.

Gerçekleştirilen Mart Ayı Grup Toplantısına, Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Fehmi Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanvekili Abdulrahim Bayhan ve AK Partili il genel meclis üyelerinin katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 2021 yılı içerisinde kırsal bölgelere yapılan hizmetlerin pandemi koşullarına rağmen oldukça verimli geçtiğini belirterek, 2022 yılı içerisinde aynı azim ve gayretle vatandaşlara hizmet edeceklerini söyledi. Başkan Dağtekin, “Bizler AK Parti iktidarı dönemi öncesi dönemlerde vatandaşı vaat yağmuruna tutup, seçim sonrasında bunları unutanlardan da olmadık. Biz, verdiği sözlerin arkasında duran, sözünün eri bir partiyiz. İl genel meclis üyelerimizin her biri de kendi bölgelerine yönelik çalışmalarını bu şiarla yapmaktadır. İl Genel Meclis Başkanımız Mehmet Can Erdoğan başkanlığında bugüne kadar yapılan çalışmalarda yüz akımız oldunuz. Saha çalışmalarında bu net bir şekilde görüyoruz. Bu noktada hiçbir mahcubiyet yaşamadık. Elbette hizmet gerektir ama yeterli değildir. Yeterli olan hizmet ettiğimiz yerlerdeki vatandaşımızın gönlünü kazanmaktır. AK Parti, eser ve hizmet siyasetiyle Adıyaman’ın dört bir yanında her bir ferdinin hayatına dokunan icraatlar imza atmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir vizyon ortaya koydu. İnşallah ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırma, gençlerimize 2053 vizyonunu miras bırakma, bu mücadeleyi de yine milletimizin desteğiyle neticeye ulaştırma gayretinde olacağız.

Bugün ülkemizin dört bir yanı ateş çemberi, son olarak Rusya-Ukrayna savaşı, dünyanın nasıl şekilleneceğine dair bazı ipuçlarını bize veriyor. Ancak Türkiye olarak bizler adımlarımızı sağlam temeller üzerine inşa ediyoruz. 20 yıldır büyük emekler, gayretler, fedakârlıklar sayesinde Türkiye her alanda büyük bir değişim ve dönüşümü yaşadı. Bu istikrarın katlanarak devam etmesi için birlik, beraberlik ve uyum içerisinde çalışmalarımızı yapacağız. Allah’ın izniyle sizlerdeki bu azim, gayret ve en önemlisi birlik ve beraberlik daim olduğu sürece bizim önümüzü kesmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu duydu ve düşüncelerle Mary Ayı Grup Toplantımızda aldığımız kararların Adıyaman’ımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ise her geçen yıl daha başarılı bir sezonla kapattıklarını 2021 yılını ise başarılı bir sezonla atlattıklarını belirterek, “Çok şükür il genel meclis üyelerimiz ve il özel idaresi olarak hiçbir hizmetin aksamaması yoğun gayret gösteriyoruz. Devletimiz güçlü oldukça bu hizmetler de daha güçlü bir şekilde hemşehrilerimize yansıyacaktır. İnşallah 2022 ve daha sonraki yıllarda da daha güzel imkanlarla Adıyamanlı hemşerilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile desteklerini bizlerden esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Toplantıda il genel meclis üyeleri tek tek söz alarak kendi bölgeleriyle ilgili yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

