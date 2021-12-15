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AK Parti il danışma meclisi toplantısı yapıldı

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı tarafından il danışma meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

15 Aralık 2021 Çarşamba 15:41
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AK Parti il danışma meclisi toplantısı yapıldı

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı tarafından il danışma meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

Parti binasında düzenlenen toplantıya AK Parti Güneydoğu Bölge Koordinatörü Ejder Açıkkapı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve partililer katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, “Büyük AK Parti ailesi olarak yürüyüşümüzü Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devam ettiriyoruz. Adıyaman barışın ve huzurun şehridir. Bununla ne kadar gurur duysak azdır. Bugün burada bulunan mahalle başkanlarımızda bu davanın yükünü taşıyan kardeşlerimizdir. Hem kadın kollarımızın, hem gençlik kollarımız hem de ilçelerimizin mahalle başkanları mahallelerini şerefle temsil ediyorlar. Onlara da buradan saygılarımı sunuyorum. İyi ki varlar. İl teşkilatı yeni bir çalışma metodu hayata geçirdik. Bunu tüm ilçe teşkilatlarımızda yapılmasını istedik. Örneğin, teşkilatta bulunan her bir yönetim kurulu üyemiz kendi çevresinde bulunan akil insanları belirleyip o büyüklerimizin hayır dualarını almasını istedik. Hamdolsun şuana kadar birçok büyüğümüzün evlerine misafir olduk, hayır dualarını aldık. Dolayısıyla geçmişte bu davaya emek veren, hizmet veren kim olursa olsun hepsi başımızın tacıdır. Bölge koordinatörümüz Ejder bey Adıyaman’a ayak basar basmaz hemen bu büyüklerimizi arayarak evlerine misafir olduk. Bu vesile ile bu davaya gönül vermiş tüm büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum. Elbette bu davanın büyüğü küçüğü olmaz. Hepsinin gönlümüzde apayrı yeri var” dedi.

Daha sonra konuşan Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler Kadın Kolları olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partiye yük olan değil, yükünü hafifletecek çalışmalar içinde olduklarını ifade ederek toplantıya katılan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ise AK Gençlik olarak Türkiye’nin istikrarını, refahını, huzurunu ve emniyetini kendilerine bir dava olarak belirlediklerini söyleyerek “Yaklaşık iki gündür il başkanımız Mehmet Dağtekin öncülüğünde ve Bölge Koordinatörümüz Ejder Açıkkapı başkanlığında 8 ilçemizi gezdik. Bu ziyaretlerimizde gençlik kollarımızı gördüğümde onların enerjisinin artmasını görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Özellikle bölge koordinatörümüz Açıkkapı’nın Adıyaman’a gelir gelmez ilk olarak mahalle bizim gençlik bizim programı kapsamında geçlerimizle buluşması bizleri gururlandırmıştır” dedi.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ise, il genel meclis üyelerinin çalışmalarından bahsederek toplantının hayırlı olmasını dileyerek “Adıyaman 453 köyümüz, 507 mezramız var. Yaklaşık 485 kilometre yol ağımız var. Asfaltı yolmayan, İçme suyu olmayan köylerimiz yoktur. Altyapı çalışmalarında yüzde 90’lardayız. Çöp toplaması ve ilaçlamalar tüm hızıyla devam ediyor. Köy konakları inşaatında yine yüzde 90’larda tamamlamış durumdayız inşallah 2022 yılında tümüyle tamamlanmış olacaktır. AK Partimizin tüm teşkilatlarımızla koordineli bir şekilde bu çalışmalarımızı verimli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Özellikle istişare önem veren bir partinin mensubu olarak İL Başkanımız Mehmet Dağtekin ve teşkilatımızla aylık grup toplantılarımızı aksatmadan devam ettiriyoruz. İl genel meclis üyelerimiz sorumlu olduğu bölgelerde bu istişareler sonucu hizmetler en hızlı bir şekilde o bölgelere götürülmektedir. İl Genel Meclis Üyeleri olarak 2023 hazırız. Bu vesile toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ise konuşmasında Merkez ilçenin çalışmalarını değerlendirerek Adıyaman olarak 2023’e hazır olduklarını söyledi. Alkayış “İl Danışma Meclisi Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim İl Başkanımız Mehmet Dağtekin’e güç kuvvet versin. Sabahın ilk saatlerinden başlayıp bu saatlere kadar gerçekten yoğun bir çalışma içerisinde. Son iki gündür Bölge Koordinatörümüz Ejder Açıkkapı ile birlikte büyük bir sinerji ile tek tek ilçe teşkilatlarımızda yaptıkları toplantıları bile takip etmekte zorlanıyoruz. Bu davaya gönül vermiş kardeşlerimizle inşallah 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyeceğiz” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz ise AK Parti’nin sadece bir siyasi parti olmadığını, bir dava partisi olduğunu dolayısıyla tüm teşkilat mensuplarının bu davaya sımsıkı sarılması gerektiğini belirtti. Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılara da dikkat çeken Ayaz bu süreçte daha çok kenetlenmeleri gerektiğini ifade etti.

Son olarak konuşan Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Ejder Açıkkapı ise AK Parti hükümeti döneminde yapılan yatırımların sürekli gündemde olması gerektiğinin önemine dikkat çekerek 2023 seçimlerine her zamankinden çok daha iyi hazırlanacaklarını vurguladı.

Açıkkapı “İki gündür ilçelerimizde yaptığımız toplantılarda bu heyecanı bu coşkuyu görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Adıyaman dün olduğu gibi inşallah yarında lideriyle birlikte yol yürümeye hazır. Allah hepinizden razı olsun. Son günlerde ekonomi üzerinden ülkemizi hedef alan hamleler geliyor. Yeni Türkiye yolunda AK Parti ve kurucu liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile attığımız adımlar neticesinde, içine kapanmış, IMF gibi kurumların faiz zulmü altında ezilen, dünya siyasetinde adından bahsedilmeyen bir Türkiye’den, her alanda üreten, büyüyen ve Dünya siyasetinde adından sıkça ve saygıyla bahsettiren bir yeni Türkiye oluşmuştur. İşte bu yeni Türkiye içerideki ve dışarıdaki küresel güçleri oldukça rahatsız etmiştir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi kur ve faiz oyununu apaçık görüyoruz. Güçlü bir duruş sergileyerek girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız” diye konuştu.

Kaynak: iha
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