Ak Parti Heyetinden İGD'ye Ziyaret

AK Parti heyeti, Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği’ni ziyaret etti.

Heyette yer alan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Av. Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Av. Saliha Diler ve İl Başkan Yardımcısı Murat Bilgiç’i dernek Başkanı Metin Harıkçı ile yönetim kurulu üyeleri ağırladı.

Ziyaret ile ilgili duyduğu mutluluğu dile getiren Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği Başkanı Metin Harıkçı; “Ziyaretinizle bizleri onurlandırdınız. Dernek olarak kapımız herkese açık. Çalan herkese sonuna kadar açıyor, kültürümüz gereği en güzel misafirperverlik örneğini sergiliyoruz,

Siyasilerle Ortak Düşüncelerimiz Var

Bizim siyasilerle ortak düşüncelerimiz var. O düşüncelerin odağında Adıyaman sevdası yatmaktadır. Adıyaman’ımızın daha çok gelişmesi, daha çok yaşanabilir bir konuma erişmesi bakımından yapmış olduğumuz haberlerle halk ile siyasiler arasında köprü vazifesi görmekteyiz. İktidar mensuplarının Adıyaman’ımızı ilgilendiren haberlerimizi dikkate alıp yetkili mercilere ulaştırması gerektiğine inanmaktayız. İlimiz adına yapılan hizmetlerin basına yansıması bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Çünkü başta da söylediğimiz gibi, hepimizin ortak paydası ilimizin geleceğidir” dedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise, misafirperverliğinden ötürü Başkan Harıkçı ve yönetimine teşekkür ederek; “Basın ile diyalog noktasında bazen aksamalar oluyor. Söz konusu aksamaları telafi etmemiz gerekiyor. Basınsız ve siyasetsiz hiçbir iş yürümez. Mutlaka birbirimizi tamamlayan bölümler olacaktır. Biz sürekli basınımızın uyarısı doğrultusunda eksikliklerimizi telafi etmenin gayreti içindeyiz. Basın camiasının ilimizin geleceği için sürekli uyarıları oluyor ve bizler de söz konusu uyarıları dikkate alarak imkânlarımız dâhilinde gereken çalışmaları yapıyoruz. AK Parti olarak basınla uyum içindeyiz. Adıyaman’ımızın aydınlık yarınları için el ele vererek uyum içinde çalışıyoruz. Bize verilen görevlerin bilincindeyiz. O bilinçle hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.