Galeriler Yazarlar
Adıyaman 21
kapalı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.375,09
ALTIN
916,48
DOLAR
14,75
STERLİN
19,25
EURO
16,07

AK Parti heyeti vatandaşların iftar sofrasına misafir oluyor

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ve teşkilat üyeleri Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlarla iftar açtı.

08 Nisan 2022 Cuma 13:26
7 Okunma
AK Parti heyeti vatandaşların iftar sofrasına misafir oluyor

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ve teşkilat üyeleri Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlarla iftar açtı.

Vatandaşları evlerinde ziyaret eden AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ve parti üyeleri, ziyaret ettiği ailelerin sorun ve sıkıntılarını dinleyerek her hangi bir taleplerinin olup olmadığını soruyor.

Vatandaşların hem derdini dinlediklerini hem de onlarla birlikte iftar yaptıklarını dile getiren Başkan Mustafa Alkayış, “Ramazan ayı birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın en üst seviyeye çıktığı bir aydır. Bu mübarek ayda vatandaşlarımızla bir araya gelmeye, iftarlarda buluşmaya, gönül köprüleri kurmaya çalışacağız. İl Başkanımız Mehmet Dağtekin’in talimatları ile tüm teşkilatımız sahadadır. Yoğun programına rağmen İl Başkanımız bizleri yalnız bırakmadı. AK Parti Adıyaman Merkez ilçe başkanlığı olarak Ramazan ayı boyunca her gün bir hemşerimizin evine misafir olmaya gayret göstereceğiz. Bugün Esentepe Mahallesi’nde oturan hemşehrimiz Mehmet Kendir’inin evine misafir olduk. Ramazan ayı boyunca da Adıyaman’ımızdaki belli başlı mahallelerimizde, hemşerilerimizle iftarda bir arada olacağız. Her zaman halkımızın içerisinde, milletimizle beraber siyaset yapıyoruz. Ramazan ayında bunun güzel bir imkanı olan sofralarımızı, muhabbetimizi paylaşıyoruz. Böylelikle bizim kadim değerlerimizden olan Ramazan’ı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise, teşkilat olarak 9 ilçede aynı formatta Ramazan programı yaptıklarını belirterek, "Bu güzel organizasyondan dolayı merkez ilçe teşkilatına teşekkür ediyorum. Şu anda bir aylık Ramazan ayı çalışmalarını programladık. Kadın ve gençlik kollarımız kendi alanlarında, il ve ilçe teşkilatlarımız kendi alanlarında sahada çalışıyorlar. Her zaman halkımız ile bir aradayız. Tüm hemşehrilerimin Ramazan aylarını tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman’da 10 Nisan Polis Haftası kutlanıyor
Adıyaman’da 10 Nisan Polis Haftası kutlanıyor
Vali Çuhadar, iftarda şehit aileleri ve gazileri ağırladı
Vali Çuhadar, iftarda şehit aileleri ve gazileri ağırladı
Emniyet Teşkilatı kuruluş yıldönümünü kutluyor
Emniyet Teşkilatı kuruluş yıldönümünü kutluyor
Öğretmen ve öğrencilerden anlamlı davranış
Öğretmen ve öğrencilerden anlamlı davranış
Milletvekili Tutdere mermer ocağının kapatılmasını istedi
Milletvekili Tutdere mermer ocağının kapatılmasını istedi
Başkan Kılınç, asfalt çalışmalarını inceledi
Başkan Kılınç, asfalt çalışmalarını inceledi
Larva ilaçlama çalışmaları devam ediyor
Larva ilaçlama çalışmaları devam ediyor
Sokakta oynayan çocuğa otomobil çarptı
Sokakta oynayan çocuğa otomobil çarptı
Öğrencilerle iftarda bir araya geldi
Öğrencilerle iftarda bir araya geldi
‘Bağımlılıkla mücadele’ çalıştayı yapıldı
‘Bağımlılıkla mücadele’ çalıştayı yapıldı
Nemrut Dağı heykellerinden okarina yaptılar
Nemrut Dağı heykellerinden okarina yaptılar
Magandalar gecenin sessizliğini silah sesleriyle bozdu
Magandalar gecenin sessizliğini silah sesleriyle bozdu
Şampiyonluk kupası ile Vali Çuhadar’a ziyaret
Şampiyonluk kupası ile Vali Çuhadar’a ziyaret
Yolu açılan Nemrut Dağı ilk turistleri ağırladı
Yolu açılan Nemrut Dağı ilk turistleri ağırladı
Polisler, minik öğrencilere hediyeler dağıttı
Polisler, minik öğrencilere hediyeler dağıttı
Köylüler taziye evi için yardım bekliyor
Köylüler taziye evi için yardım bekliyor
Adıyaman’da 50 okulda 20 bin öğrenciye su ve çevre eğitimi verildi
Adıyaman’da 50 okulda 20 bin öğrenciye su ve çevre eğitimi verildi
Arslantürk, en çok kitap okuyan öğrencileri tebrik etti
Arslantürk, en çok kitap okuyan öğrencileri tebrik etti
Maddi durumu zayıf ailelere yardım yapıldı
Maddi durumu zayıf ailelere yardım yapıldı
Vali eşi Çuhadar’dan gönüllere dokunan ziyaret
Vali eşi Çuhadar’dan gönüllere dokunan ziyaret
Gerger’de yabani nergisler yerli turistlerin ilgi odağı oluyor
Gerger’de yabani nergisler yerli turistlerin ilgi odağı oluyor
Adıyaman’da tarihi alan bulundu
Adıyaman’da tarihi alan bulundu
Aydın, Sağlık Bakanı Koca ile görüştü
Aydın, Sağlık Bakanı Koca ile görüştü
Kayıp olarak aranan zihinsel engelli genç Kahta’da bulundu
Kayıp olarak aranan zihinsel engelli genç Kahta’da bulundu
Başkan Kılınç devam eden çalışmaları inceledi
Başkan Kılınç devam eden çalışmaları inceledi
Bileğinin hakkıyla madalyasını alıp milli takıma girdi
Bileğinin hakkıyla madalyasını alıp milli takıma girdi
Başkan Alkayış’tan Avukatlar Günü açıklaması
Başkan Alkayış’tan Avukatlar Günü açıklaması
Zihinsel engelli gençten haber alınamıyor
Zihinsel engelli gençten haber alınamıyor
Okuldan para ve fotoğraf makineleri çalındı
Okuldan para ve fotoğraf makineleri çalındı
Sektör temsilcilerinden kitap toplama kampanyasına destek
Sektör temsilcilerinden kitap toplama kampanyasına destek

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim