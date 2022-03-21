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AK Parti heyeti, üniversitede incelemelerde bulundu

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet, Adıyaman Üniversitesinde incelemelerde bulundu.

21 Mart 2022 Pazartesi 15:36
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AK Parti heyeti, üniversitede incelemelerde bulundu

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet, Adıyaman Üniversitesinde incelemelerde bulundu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut’u makamında ziyaret etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış ve Genel Sekreter Doç. Dr. Aykut Dündar’ın da yer aldığı ziyarette, üniversitede devam eden ve hayata geçirilmesi planlanan projeler konuşulurken gündem, temel kazı çalışmaları tamamlanan tıp fakültesi morfoloji binası ve teknokent oldu.

Ziyaretin ardından beraberindeki heyet ile birlikte üniversite kampüsünü gezen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın, üniversitenin kurumsal yapısıyla nitelikli bölümleri ve tıp fakültesiyle Adıyaman’a ve ülkemize ciddi anlamda değer kattığını söyledi.

Aydın, “Üniversitemizde güzel çalışmalar olduğunu gözlemlemek bizleri çok memnun etmektedir. Son bir yıl içerisinde morfoloji binası, teknokent ve Kahta Ziraat Fakültesi hizmet binasının 2022 yılı yatırım programına alınması önemli gelişmelerdir.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Mehmet Turgut ise, “El ele vererek çalışmanın sonucunda elde edilecek olan başarının kazananı Adıyaman olacaktır.

Ziyaret ve güzel temenniler bizleri çok memnun etti. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, belediye başkanımız, il ve ilçe başkanımız ile birlikte teşkilat üyelerini de burada görmek ve desteklerini yanımızda hissetmek bizlerin de motivasyonunu ayrıca artırıyor. İnşallah hep birlikte el ele vererek hem Adıyaman’ımız hem de Üniversitemiz adına önemli çalışmalar yaparız” diye konuştu.

Kaynak: iha
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