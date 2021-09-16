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AK Parti heyeti köy grup yollarında incelemelerde bulundu

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ve il genel meclis üyeleri ile birlikte Bağdere mevkiinde devam eden grup yol çalışmalarını yerinde inceledi.

16 Eylül 2021 Perşembe 18:47
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AK Parti heyeti köy grup yollarında incelemelerde bulundu

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ve il genel meclis üyeleri ile birlikte Bağdere mevkiinde devam eden grup yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Yol yapım çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, konforlu ulaşım sağlayacak yollarla vatandaşları memnun eden çalışmaları sürdüreceklerini ve Adıyaman’ın her köşesine hizmet götürmeye devam edeceklerini söyledi.

İl genel meclisinin adeta yol seferberliği başlattığını vurgulayan Başkan Dağtekin, “Bugün İl Genel Meclis Başkanımız Mehmet Can Erdoğan, Merkez ilçe Başkanımız Mustafa Alkayış ve il genel meclis üyelerimizle köy grup yollarında devam eden çalışmaları inceliyoruz. Şuanda da Bağdere mevkiinde sürdürülen çalışmaları yerinde görmek için buraya geldik. AK Parti’nin hizmet şiarında eşitlik esastır. İl genel meclisimiz de bu şiarla Adıyaman’ımızın dört bir tarafına hizmetleri ulaştırmaktadır. Yol ve ulaşım imkanları bizim için medeniyet anlamı taşır. Biz ayrım yapmaksızın kadim ilimizin her köşesine gelişimi ve değişimi taşıyoruz. Her il genel meclis üyemiz kendi bölgelerinde bu çalışmaları yakından takip ediyor. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Şunu özellikle bilmeliyiz ki; artık şehrimizde ne varsa köylerimizde de aynısı var. Özellikle KÖYDES yatırımlarıyla köylerimize çok hizmetlerimiz oldu, olmaya devam ediyor. Rabbim devletimize zeval vermesin. Ayrıca hizmetler noktasında il genel meclis üyelerimiz çok güzel bir organizasyonla hiçbir köyümüzün mağduriyetine mahal vermeden en hızlı bir şekilde hizmetleri oralara götürüyorlar. Bu vesile başta İl Genel Meclis Başkanımız Mehmet Can Erdoğan olmak üzere, il genel meclis üyelerimize ve il özel idaremize teşekkür ediyorum” dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ise konuşmasında çalışma sezonunun sonlarına doğru geldiğini ifade ederek, “Çok verimli bir sezon geçirdik. Sadece merkez ilçemizde 870 kilometre yol ağımız var. Hemen bu yolların tamamını bakım ve onarımı yapılmaktadır. Sezon sonuna yaklaştığımız şu günlerde tüm araç ve ekipmanlarımızla yol çalışmalarımız devam etmektedir. Bugün İl Başkanımız Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanımız Mustafa Alkayış ve il genel meclis üyelerimizle birlikte çalışmaları devam eden grup yollarında incelemelere bulunuyoruz. Allah’ın izniyle ekim ayının sonuna kadar bakım ve onarım çalışmalarımız devam edecektir. Tabi bunun yanında kilitli parke ve alt yapı çalışmalarımızın devam ettiği bölgelerimizde var. İl özel idare olarak programa aldığımız çalışmalarımızı daha üst seviyeye çıkarma hedefindeyiz. İnşallah yıl sonuna doğru bu hedeflerimize ulaşacağız” şeklinde konuştu.

Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ise konuşmasında, “İl Başkanımız Mehmet Dağtekin ile birlikte merkez ilçemize hizmet eden il genel meclis üyelerimizle beraber Bağdere grup yol çalışmalarını inceliyoruz. Burası Bağdere’den başlayıp Yaylakonak’a kadar giden sarp bir araziye sahip. Ancak il genel meclis üyelerimiz adeta insanüstü bir gayretle kış mevsimi gelmeden tüm çalışmalarını noksansız yapıyorlar. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Geçen hafta da yine Bağpınar bölgesinde incelemelerde bulunmuştuk. Adıyaman merkez ilçemizin 135 köyümüzün tamamına yol, kilitli parke, çöp toplanması, kanalizasyon ve içme suyu gibi temel ihtiyaçları eksiksiz olarak ulaştırıyorlar. Bu gayretimiz ve çabamız devam edecek. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Çalışmaların Adıyaman’a hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Kaynak: iha
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