AK Parti Grup Başkanvekili Ünal’dan Başkan Kılınç’a ziyaret

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısına ve çeşitli görüşmelere katılmak üzere Adıyaman’a gelen AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın belediye girişinde karşıladığı Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve İl Koordinatörü Ejder Açıkkapı’ya AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ile partililer eşlik etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Kılınç’tan belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi alan Grup Başkanvekili Ünal, Adıyaman’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gayretli çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Kılınç’ı tebrik etti.

Belediye Başkanı Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Bir dizi ziyaret için ilimize gelen Grup Başkanvekilimiz Mahir Ünal’ı belediyemizde ağırlamaktan oldukça mutlu olduk. Çalışmalarımız ve projelerimizle alakalı bilgi alışverişinde bulunduk. Göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan dolayı kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

iha