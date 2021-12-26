banner189
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 7
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1,891.28
ALTIN
638.46
DOLAR
10.99
STERLİN
14.63
EURO
12.44

AK Parti Adıyaman’da yapılan yatırım ve hizmetleri anlatan broşürler dağıtıyor

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı tarafından AK Parti’nin 2002 yılından bu güne kadar yapılan yatırımları ve hizmetleri anlatan el broşürlerinin dağıtımına başlanıldı. Dağıtılan broşürlere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

26 Aralık 2021 Pazar 17:01
2 Okunma
AK Parti Adıyaman’da yapılan yatırım ve hizmetleri anlatan broşürler dağıtıyor

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı tarafından AK Parti’nin 2002 yılından bu güne kadar yapılan yatırımları ve hizmetleri anlatan el broşürlerinin dağıtımına başlanıldı. Dağıtılan broşürlere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, İl Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, mahalle temsilcileri ve parti üyeleri, parti, binası önünden başlayarak vatandaşlara el broşürü dağıtımına başladı. Merkez ilçeye bağlı 33 mahalle, 135 köy ve 2 beldede aynı anda 30 bin adet broşür dağıtımına başlayan AK Parti İl teşkilatı, il genelinde ise 100 bin adet broşür dağıtımı yapacak. Dağıtılan el broşürlerinde 2022 yılı bütçesi, asgari ücret, sağlık, ekonomi, yatırımlar, ihracat, tarım destekleri, eğitim ve vatandaşlara yönelik verilen destekler gibi konular yer alıyor.

"100 bin adet broşürü tek tek dağıtacağız"

Teşkilat olarak her zaman alanlarda olduklarını dile getiren AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 100 bin adet broşürü tek tek dağıtacaklarını söyleyerek, “Şuan hazırladığımız 100 bin adet broşürü tek tek ilimiz genelindeki bütün hanelere dağıtacağız. Bizler bugüne kadar ne yaptık, bundan sonra ne yapacağımız bu broşürlerde yazılı. Şu ekonominin daraldığını söylediğimiz bu dönemde bile 300 Yataklı Kadın ve Doğum Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü binası bitmek üzere ve ilimizde şuan Türkiye’nin en büyük kapalı cezaevi yapılıyor. Geçtiğimiz zamanlarda da Cumhurbaşkanımıza ilimizde yapımı süren baraj çalışmalarını ilettim. Bu barajlarımızdan Adıyaman’a gelecek olan suyun tarım arazilerimize sağlayacağı faydayı bizzat belirttim. Barajlarımızdaki çalışmalarda son hızla devam ediyor. Tarım noktasında da çalışmalarımız devam ediyor. Önceki gün ise Gölbaşı ilçemizde Trabzon hurmasının paketlenmesi ve kurutulmasını sağlayacak olan tesisin açılışını yaptık. Bademde Türkiye birincisiyiz, tütün kooperatifinin de açılışını yaptık ve tütün alımlarına başlanıldı. Bu şuan Adıyaman için bir çırpıda aklıma gelen yatırımlar. Türkiye’nin nereden nereye geldiğini anlatan bütün hizmetler bu broşürlerde yer alıyor” diye konuştu.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Kılınç, yeni projeler için Ankara’da temaslarda bulundu
Başkan Kılınç, yeni projeler için Ankara’da temaslarda bulundu
Başkan Kılınç, Hristiyan vatandaşların Noel’ini kutladı
Başkan Kılınç, Hristiyan vatandaşların Noel’ini kutladı
Adıyaman FK- Bodrumspor A.Ş: 3-1
Adıyaman FK- Bodrumspor A.Ş: 3-1
Üzerine asansör kafesi düşen işçi hayatını kaybetti
Üzerine asansör kafesi düşen işçi hayatını kaybetti
Tekstil işçisi kadınlara KADES anlatıldı
Tekstil işçisi kadınlara KADES anlatıldı
Doğa Koleji Basketbolda birinciliği kimseye kaptırmadı
Doğa Koleji Basketbolda birinciliği kimseye kaptırmadı
Adıyaman’da ’tırpan’ operasyonu: 3 gözaltı
Adıyaman’da ’tırpan’ operasyonu: 3 gözaltı
Başkan Turanlı, “İstanbul temaslarımız oldukça verimli geçti”
Başkan Turanlı, “İstanbul temaslarımız oldukça verimli geçti”
Yaralı peçeli baykuş tedavi altına alındı
Yaralı peçeli baykuş tedavi altına alındı
Kaymakam Aslantürk, öğrencilerle bir araya geldi
Kaymakam Aslantürk, öğrencilerle bir araya geldi
Bağımlılıkla mücadele projelerinin değerlendirme toplantısı yapıldı
Bağımlılıkla mücadele projelerinin değerlendirme toplantısı yapıldı
Elektrik direği ve deprem sensör kablosunu çalan hırsızlar tutuklandı
Elektrik direği ve deprem sensör kablosunu çalan hırsızlar tutuklandı
Uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs tutuklandı
Uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs tutuklandı
Belediye personeline proje hazırlama eğitimi veriliyor
Belediye personeline proje hazırlama eğitimi veriliyor
Milli Eğitim öğrencilere yardımcı kaynak kitap desteği verdi
Milli Eğitim öğrencilere yardımcı kaynak kitap desteği verdi
Vali Mahmut Çuhadar göçmenleri kabul etti
Vali Mahmut Çuhadar göçmenleri kabul etti
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır
Başkan Kılınç, down sendromlu çocukların aileleriyle bir araya geldi
Başkan Kılınç, down sendromlu çocukların aileleriyle bir araya geldi
Adıyaman’da ’Flute Duo’ konseri
Adıyaman’da ’Flute Duo’ konseri
‘En iyi narkotik polisi anne’ semineri düzenlendi
‘En iyi narkotik polisi anne’ semineri düzenlendi
Adıyaman’a uyuşturucu getiren 2 şahıs gözaltına alındı
Adıyaman’a uyuşturucu getiren 2 şahıs gözaltına alındı
Yaşlı annesini darbeden şahıs tutuklandı
Yaşlı annesini darbeden şahıs tutuklandı
Adıyaman’da Sarıkamış Şehitleri anıldı
Adıyaman’da Sarıkamış Şehitleri anıldı
Öğrencilerden anlamlı Sarıkamış klibi
Öğrencilerden anlamlı Sarıkamış klibi
Adıyaman heyeti bakanlarla görüştü
Adıyaman heyeti bakanlarla görüştü
Yazar Recep Sakar’ın ilk kitabı çıktı
Yazar Recep Sakar’ın ilk kitabı çıktı
Kahta’da ‘Öğrenme ve Öğrenme Süreçleri’ konferansı düzenlendi
Kahta’da ‘Öğrenme ve Öğrenme Süreçleri’ konferansı düzenlendi
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman’a 7 adet gençlik merkezi yapılıyor
Adıyaman’a 7 adet gençlik merkezi yapılıyor
Başkan Dağtekin: “Ekonomide tarihi adımlar atıyoruz”
Başkan Dağtekin: “Ekonomide tarihi adımlar atıyoruz”

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim