AGD’nin Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması Sona Erdi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in hayatını daha fazla gence anlatabilmek ve idrak ederek hayatlarında Sünnet-i Seniyye’yi tatbik edebilmeleri için her sene bilgi yarışması düzenliyor. Türkiye genelinde yüz binlerce liseli gencin katılımıyla ve yoğun ilgi gösterdiği “Gençler Efendimizin İzinde Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması” son buldu.

Türkiye geneli derecede birinciye 10 Bin TL, ikinciye 8 Bin TL, üçüncüye 7 Bin TL, dördüncüye 6 Bin TL ve beşinciye ise 5 Bin TL ödül verilecektir. 31 Aralık tarihinde açıklanacak olan sınav sonuçlarını efendimizinizinde.com internet sitesinden takip edebilirsiniz.

“İslam’ın temel kavramlarını bilen hakikati kuşanmış nesiller olmalı”

En güzel hediyenin bütün katılımcıların zamanlarını Peygamber efendimizin hayatını öğrenmeye ayırmaları olarak gördüklerini söyleyen AGD-MGV Adıyaman Şube Başkanı Hamza Özer; “Hem ülke olarak hem de İslam coğrafyasının tamamında ihtiyacımız olan sevgi ve kardeşliktir, ihtiyacımız olan hakkı ve adaleti üstün tutmaktır. Gençlerimizin, âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) hayatını okumaları, öğrenmeleri, bu yaşam örnekliğini kuşanmaları hepimizin hayrına olacaktır. İslam’ın temel kavramlarını bilen ve sapmalara karşı hakikati kuşanmış nesiller olmalı. Biliyorsunuz mücahede gayret etmektir. İslam’ı yaşama gayretidir. Yoldaki bir taşı kaldırma, bir yoksulu doyurma, bir yetimi sevindirme, bir zulmü engellemedir. Bütün bunların örnekliği Efendimizin (S.A.V.) hayatında mevcuttur. Biz en güzel hediyenin, tüm katılımcıların zamanlarını Efendimizin (S.A.V.) örnek hayatını öğrenmeye ayırmaları olarak görüyoruz. Öte yandan İslam’ı ya da siyeri sadece ve sadece bilmenin bir karşılığı olduğunu da düşünmüyoruz. Çünkü İslam, insanın bütünüyle yaşaması için gönderilmiş bir dindir ve Efendimiz (S.A.V.) ise tutum ve davranışları ile hepimiz için örneklik teşkil eden bir önderdir. Bu örneklik tüm zamanlara ve mekânlara seslenmektedir. Adıyaman merkezde ve ilçelerinde toplam 1100 öğrenci Siyer-i Nebi Sınavı’na katıldı. Sınava katılan bütün öğrencilerimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.



Kaynak:PHA